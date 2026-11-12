日男搶千萬名錶又宅配寄回 被逮曝「我在鏡子裡太帥」回神已離店

東京近期發生一起離奇竊盜案！根據日媒「TBS NEWS DIG」報導，一名30歲日籍男子上月29日晚間前往東京中野區「中野百老匯」鐘錶店，試戴一只價值高達4,600萬日圓（約台幣950萬元）的瑞士頂級名錶「愛彼」（Audemars Piguet）時，竟直接戴著錶拔腿狂奔逃逸。誇張的是，案發兩天後，失竊店家竟收到從名古屋寄來的宅配包裹，打開一看裡面正是失竊的名錶，還附上一封道歉信。

警方調查指出，身穿全黑衣物的嫌犯得手後在商場狂奔，轉搭計程車與電車趕往東京車站，一路搭新幹線潛逃至名古屋。更離譜的是，監視器畫面拍下他在上月31日現身名古屋一間超商，不僅填寫假姓名與假地址，甚至大剌剌地請店員幫忙包裝這只天價名錶，透過宅配寄回原店家。

雖然嫌犯事後歸還手錶，警方仍循線鎖定行蹤，於日前上午趁他步出名古屋藏身公寓時當場逮捕。面對偵訊，他供詞荒唐至極，竟辯稱：「試戴時看著鏡子裡戴錶的自己，實在太喜歡那個感覺，等回過神來人已經走出店外。」

從當眾戴錶落跑、搭新幹線跨區逃亡，到請超商店員幫忙打包退貨，該嫌犯一連串誇張行徑，實在令人傻眼。不過，即使事後主動歸還贓物並致歉，竊盜事實早已成立，這名因「太愛鏡中帥姿」而鑄下大錯的男子，仍得面對法律制裁。