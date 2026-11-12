日本美食展出包！首日只來300人…攤商損失慘重 主辦：5萬人只是目標

據日媒「日本電視台」報導，鳥取縣倉吉市日前舉辦號稱「五萬人規模」的大型美食展，主辦單位在官網高喊「令和的關原之戰」，吸引全日本各地攤商跨區參與。但是，活動開幕後卻門可羅雀，首日到場僅約300人，慘淡人潮與事前承諾天差地遠。面對攤商怒火，主辦方代表竟辯稱「五萬人只是目標，並非保證」，引起軒然大波。

這場鬧劇讓參展攤商慘賠收場。有炸雞業者事先繳交5.5萬日圓（約台幣11300元）攤位費並備妥200公斤雞肉，到場卻發現沒有帳篷、桌椅散落各處且未供電，首日營業額僅約1萬日圓（約台幣2060元），被迫忍痛退展並報廢大量食材。現場首日更無自來水可用導致食材腐壞，加上活動採餐券制，營收全扣在主辦方手中，攤商擔心貨款恐無法拿回。

為何會演變成這場災難？主因在於宣傳與籌備徹底失靈。倉吉市總人口僅約4.2萬人，當地高中生卻對活動毫不知情，連鳥取車站與休息站都不見宣傳海報。此外，主辦方將此大任交給缺乏大型策展經驗的網紅，搭設場地拖到活動前夕才倉促進行，與東京大型美食展提前四個月籌備、三天前完成進場的專業水準形成強烈對比。

律師山岸久朗指出，若招商時誇大來客數且未備妥硬體，恐涉及詐欺，但攤商輕信小鎮能湧入五萬人亦有疏失。料理研究家hurao也痛批，物價高漲下讓店家平白浪費食材極不負責任，主辦方若能提早預警人潮不如預期，便能減少攤商損失。