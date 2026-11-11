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柯南這次不是死神！ 日男車禍墜河想起1劇情順利逃生
日本一名網友日前在社群平台「X」（前身為Twitter）發文分享一段驚險的逃生過程，他回憶，事發當時自己駕車行經一處墓園附近，前方原本停在路肩的一輛汽車剛完成倒車，他確認後正準備順向通過，未料對方突然猛力切入車道，當場撞翻他的車輛，導致他連人帶車翻落路旁的河川中。
車輛墜河後迅速下沉，男子坦言在落水的前20秒內，自己甚至已經做好「可能活不成了」的心理準備。就在冰冷河水不斷湧入的危急關頭，他腦海中突然閃過《名偵探柯南》的動畫情節，趕快解開安全帶，等到水位接近車頂，內外水壓趨於平衡後，打開車門成功逃生。
他分享了這段經歷，有許多柯南迷指出，這段出自《名偵探柯南》動畫第1078集。劇中FBI搜查官卡邁爾（Andre Camel）遭黑色組織追擊，右肩中彈後駕車墜入東京灣，受困車內時因車外水壓過大完全無法推開車門；當時柯南和另外一名FBI探員赤井秀要他先冷靜利用車頂殘存的空氣呼吸，等海水持續灌入，車內外水壓逐漸平衡後再推門脫困。原PO正是回想起這段細節，立刻解開安全帶保持冷靜，最後成功脫困，事後他激動表示對原作者青山剛昌感激不盡。
針對車輛遭遇落水或大水滅頂的危機，新竹縣消防局也多次宣導「黃金逃生原則」：
1、 把握解鎖關鍵時刻：
車輛剛受困或落水初期，電子系統尚未失靈前，第一時間請立刻解開安全帶、解鎖車門並降下車窗。
2、破窗與逃生技巧：
若車門因水壓過大無法推開且車窗無法升降，請立即使用擊窗器（破窗鎚）撞擊車窗四個角落；若無擊窗器，可拔下座椅頭枕，利用金屬支架鐵栓插入車窗縫隙用力撬碎玻璃逃生。
3、 冷靜等候水壓平衡：
若無法破窗，請切勿慌張，保持冷靜讓水進入車內。待車內水面升至胸口與車外水壓接近時，深吸一口氣，用力推開車門迅速游出逃生。
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