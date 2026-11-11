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祖父珍藏近60年結婚蛋糕！愛妻病逝多年未再娶 孫媳製相框伴入土

香港01／ 撰文：凌樂一
1名29歲女子在整理丈夫祖父遺物時，意外在雪松木箱內，發現了1塊保存長達60年的結婚蛋糕。除了蛋糕之外，家人亦在約瑟夫生前隨身攜帶的銀包內，找到1張珍藏了數十年的結婚照片。（IG@tay_fivecoate）
1名29歲女子在整理丈夫祖父遺物時，意外在雪松木箱內，發現了1塊保存長達60年的結婚蛋糕。除了蛋糕之外，家人亦在約瑟夫生前隨身攜帶的銀包內，找到1張珍藏了數十年的結婚照片。（IG@tay_fivecoate）

美國印第安納州日前傳出1則深情故事。1名29歲女子在整理丈夫祖父遺物時，意外在雪松木箱內，發現了1塊保存長達60年的結婚蛋糕。更揭開祖父在妻子病逝後的 31 年 間終身未再娶、銀包數十年如一日貼身攜帶亡妻舊照的浪漫秘密。為圓祖父對亡妻的長情思念，孫媳婦特意將蛋糕精緻裝裱成立體相框作為陪葬品，伴隨祖父長眠入土。深情故事在網絡上引發熱議，感動大批網友。

雪松木箱驚現近60年「古董蛋糕」

據外媒《People》報道，79歲的約瑟夫（Joseph Fivecoate）於2026年9月離世。其29歲孫媳婦泰勒（Taylor Fivecoate）與家人一同整理遺物時，在1個厚重的雪松木箱中，發現1個印有復古品牌「Arnoldware-Rogers」的塑膠保鮮盒，打開後驚見1塊保存長達60年的結婚蛋糕。

家人透露，這塊蛋糕是約瑟夫與妻子卡羅琳（Carolyn）在1966年6月18日舉行婚禮時留下的。可惜卡羅琳在婚後30年因病離世，終年僅48歲。在愛妻離世的幾十年間，約瑟夫從未考慮再婚，而是將全部的愛傾注在兒孫身上。泰勒坦言，第一眼看到這塊蛋糕時深感觸動：「雖然看起來有點怪，但我心裡立刻想著，多麼甜蜜啊！」

貼身銀包珍藏亡妻舊照　孫媳婦製立體紀念框陪葬

除了蛋糕之外，家人亦在約瑟夫生前隨身攜帶的銀包內，找到1張珍藏了數十年的結婚照片。即使家中相簿記錄了無數人生時刻，約瑟夫唯獨將這張泛黃的照片隨身攜帶數十年，從不離身。

泰勒隨後決定，將銀包中的結婚相片、保存完好的結婚蛋糕，以及當年蛋糕上的金色葉片裝飾，一同裝裱進1個立體展示框內。泰勒表示：「這些金色葉子完美無瑕，正正映照出他們愛情永恆的光芒。」

在約瑟夫的守靈儀式上，這個滿載回憶的紀念框被靜靜安放在遺體旁，供前來弔唁的親友瞻仰，隨後更伴隨祖父長眠入土。

網友：看過最美麗的愛情見證

泰勒隨後將事件分享至社交平台，並發文寫道：「當你發現1塊放了60年的結婚蛋糕時會怎麼做？……你會做一個溫馨的紀念框，讓它跟著祖父一起送到天堂，在分開了漫長的幾十年後，再次與他的新娘一同分享。」

這段深情的故事迅速在網絡引發廣泛共鳴，不少網友紛紛留言大讚這是「看過最美麗的愛情見證」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

故事 媳婦

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