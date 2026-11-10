爽賺千萬！澳洲男夜釣驚見「大魚」上鉤 一夜改運成富翁

原本只是陪遠道而來的弟弟夜釣聊天，豈料1條魚上鉤卻帶來100萬澳元（約台幣2276萬元）獎金，從此改寫人生。澳洲達爾文1名26歲男子莫里斯（Matthew Maurice）與遠道而來的弟弟相約夜釣，釣起1條長約80公分、身上掛著紅色標籤的尖吻鱸。這條魚正是澳洲北領地著名「百萬大魚」（Million Dollar Fish）釣魚大賽中第12季（Season 12）唯一對應100萬澳元的特獎魚，令莫里斯一躍成為百萬富翁，成為賽事舉辦12年來第2位贏得最高獎金的人。

兄弟難得重聚相約夜釣 驚見百萬大獎「鮮紅標籤」

據賽事主辦方公布，莫里斯的弟弟平時在海外生活，2人許久未見，於是在10月29日晚上相約到科羅博里比拉邦水潭（Corroboree Billabong）釣魚，原意只是一起度過一個輕鬆的晚上。

莫里斯一邊拋餌，一邊與弟弟聊天，未料1條長逾80公分的尖吻鱸上鉤。莫里斯表示，看到那條魚躍出水面時，發現牠身上掛著1個鮮紅的標籤。莫里斯本身經常參加這項比賽，知道自己可能釣中了賽事的最高獎金魚。

賽事12年來僅2人抱走頭獎 雙腿狂震2分鐘拉魚上船

據北領地政府新聞報導，在看清魚身上的標籤寫著「Season 12」字樣後，莫里斯體內的腎上腺素瞬間飆升，雙腿發抖，附近船屋上的目擊者在遠處為他們歡呼助威。莫里斯直言，「那大概是我人生中最緊張的2分鐘」。在弟弟的協力配合下，2人終成功將魚拉上船。經過大會核對，這條尖吻鱸正是本賽季官方放流、全場唯一對應100萬澳元特獎的「百萬大魚」。

這項由北領地官方舉辦的「百萬大魚」釣魚大賽創立12年，極具挑戰性，莫里斯是賽事史上第2位獲得該獎的幸運兒。第1位得主是青年佩恩（Keegan Payne），在2024年4月捧走大獎。

致電母親報喜：「媽，我是百萬富翁了」

據澳洲ABC報導，莫里斯得知中獎後，第一時間致電母親，告訴她：「媽，我是百萬富翁了」。他母親當時身在酒吧外，聽到這個消息後一時驚訝得難以回應。莫里斯還特別打趣交代母親，「請不要再走回酒吧裡跟其他人說」。他亦向父親分享喜訊，一家人都對這筆意外之財感到驚喜。

談到獎金用途時，莫里斯表示打算審慎安排，包括買房、還清名下貸款，再稍稍犒賞自己。不過對於中獎他仍有點難以置信，形容「我覺得自己像在做夢」。

賽事透過「獎金魚」吸引釣魚愛好者 本季頭獎已領取

「百萬大魚」釣魚大賽是北領地政府與北領地大型活動局自2015年起聯手推動的旗艦級觀光經濟策略。賽事旨在推廣北領地世界級垂釣、吸引全澳遊客並帶動觀光消費，12年來累計頒發超過247萬澳元（約台幣5617萬元）獎金。

尖吻鱸具備降海洄游與兇悍咬餌之習性，主辦方每年季前委託專業海洋生物團隊於科羅博里比拉邦水潭（Corroboree Billabong）、阿納姆地（Arnhem Land）等水域放流附帶標籤的尖吻鱸，憑標籤序列號核對領獎。

據賽事方11月1日公布的資料，本季百萬大獎已被領取，當時仍有96條各對應1萬澳元（約台幣22萬元）獎金的紅標籤魚尚未被釣獲。賽事將持續至2027年3月31日，參加者須完成登記，才符合申領獎金資格。

「百萬大魚」釣魚大賽旨在推廣北領地世界級垂釣、吸引全澳遊客並帶動觀光消費。圖／賽事主辦方

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文章授權轉載自《香港01》