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日本人年砸9萬防伴侶抓包！「掩護偷吃」商機無限 假朋友、偽裝噴霧花招多

聯合新聞網／ 綜合報導
日本外遇市場規模高達約4.48兆日圓，相當於外國旅客訪日消費總額近半。 示意圖／AI生成
日本外遇市場規模高達約4.48兆日圓，相當於外國旅客訪日消費總額近半。 示意圖／AI生成

根據日媒「每日新潮」報導，婚外戀愛媒體「Second Partners」指出，日本外遇市場規模1年高達約4.48兆日圓（約台幣9,296億元），相當於外國旅客訪日消費總額近半。面對龐大金流，外界不禁好奇：外遇真能成為一門生意？這塊地下大餅究竟商機何在？

報導中的數據來自保險套大廠「相模橡膠」（Sagami Rubber）以1051萬名有過婚外情的男女為調查對象，接著從約會聚餐、旅館住宿與交友軟體等使用情形算出花費，得出每人年均的「婚外成本」約42.6萬日圓（約台幣8.9萬元）。受訪者更坦言，瞞著伴侶幽會開房、出門旅遊，年花百萬日圓大有人在，展現驚人財力。

這婚外情究竟有什麼商機呢？報導分析，外遇客群多為30歲以上、具經濟實力的已婚人士。雖然相關企業無法明目張膽推出偷情方案，但只要切中偷腥者最大的恐懼─「絕對不能被另一半抓包」，就能挖出商機。所有可以掩蓋行蹤、製造不在場證明的周邊服務，全成了極具含金量的切入點。

例如外遇族最需要的就是在伴侶查勤時能模仿居酒屋的背景音、代接電話圓謊的「AI假朋友」、能模擬居酒屋油煙與菸味的偽裝噴霧；以及防窺探的專車接送與隱密個人包廂。儘管外遇在道德上備受爭議，但在龐大慾望與防抓包焦慮的推動下，這套以「掩護隱私」為主要訴求的周邊產業鏈，已經成為業者默默吸金的另類商機。

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