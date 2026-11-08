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女生有這5種興趣難結婚？ 日媒報導第1名讓人意想不到

聯合新聞網／ 綜合報導
結婚示意圖。圖／美聯社
結婚示意圖。圖／美聯社

女生有什麼興趣，可能讓男性在考慮結婚時卻步？日本媒體《PRESIDENT Online》近日刊文，整理出「最難結婚的女性興趣」排行榜，其中追星、出國旅遊都榜上有名，最不受男性歡迎的第1名，竟是一項看似浪漫的休閒活動。

報導指出，男性挑選結婚對象時，除了年齡、外貌，也會從興趣推測婚後的生活開銷及相處模式。該報導依據花費程度、異性互動疑慮、跟風程度、伴侶配合負擔及生活要求等5項指標，整理出最容易讓男性卻步的5種興趣。

最難結婚的女性興趣排行榜：

第1名：迪士尼樂園

第2名：海外旅遊

第3名：追星

第4名：美容

第5名：戀愛實境節目

第5名「戀愛實境節目」，是因為部分男性認為，熱衷評論節目中他人感情的女性，可能對另一半抱有過高期待。第4名「美容」則與金錢觀有關，男性可能擔心對方花費過高，或要求伴侶也維持相同的外貌標準。

第3名是追星。報導指出，部分男性擔心另一半投入大量金錢、時間追偶像，影響婚後生活。尤其頻繁參加演唱會、購買周邊商品，甚至家中堆滿收藏品，都可能讓不追星的男性感到壓力。

第2名「海外旅遊」同樣與開銷有關。有受訪男性坦言，一年出國一次還能接受，但若一年要陪伴侶出國好幾次，除了旅費，也會耗費大量休假時間，因此傾向避開把旅遊列為主要興趣的女性。

最令人意外的第1名，竟是喜愛迪士尼樂園。報導分析，男性除了擔心門票、餐飲等花費，更害怕另一半過度追求夢幻、完美的生活方式，連婚禮、家庭活動都得符合迪士尼式的浪漫想像。曾有男性透露，得知約會對象家中收藏超過30隻達菲熊玩偶後，便決定不再見面。

不過，報導也強調，女性不必為了迎合男性而改變興趣，重點在於雙方能否接受彼此的生活方式。

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