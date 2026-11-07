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罹癌剩3個月壽命…男撿到455萬現金爽花逾半 8個月後還活著下場慘了

中央社／ 東京7日綜合外電報導
日本一名男子今年3月被醫師宣告癌症復發、僅剩2至3個月壽命，當天竟在路邊撿到2200萬日圓現金。他將錢據為己有並大肆揮霍，因侵占罪6日遭法院判處6個月拘禁刑。 圖／AI生成
日本一名男子今年3月被醫師宣告癌症復發、僅剩2至3個月壽命，當天竟在路邊撿到2200萬日圓現金。他將錢據為己有並大肆揮霍，因侵占罪6日遭法院判處6個月拘禁刑。 圖／AI生成

日本一名男子今年3月被醫師宣告癌症復發、僅剩2至3個月壽命，當天竟在路邊撿到2200萬日圓現金。他將錢據為己有並大肆揮霍，因侵占罪6日遭法院判處6個月拘禁刑。

日本TBS電視台、朝日電視台報導，今年3月5日，43歲的被告末永拓也在住院的醫院被告知癌症復發，醫師宣告他只剩2至3個月的生命。

末永返家途中，在仙台市青葉區路邊發現一個掉落的袋子。他好奇袋中內容，撿起後帶到附近公園的廁所打開，才發現裡面裝著2200萬日圓（約新台幣455萬元）現金。

末永在庭上表示：「我當時覺得，這是神明給我的。」

他將這筆錢用在到越南拜訪女友老家、與朋友到伊勢旅行、飲食和支付治療費等，到7月遭逮捕前已花掉約1800萬日圓（約新台幣372萬元）。

報導指出，這筆現金是運送現金的保全公司人員不慎掉落的。末永7月因涉嫌侵占遭逮捕，當時已超過醫師宣告的餘命期限。

10月19日首度開庭時，檢方認為末永犯行「極度自私」，求處1年拘禁刑；辯方則請求給予緩刑。

保全公司的損失已由保險理賠，末永須每月向保險公司償還3萬日圓，但要還清預計得花50年以上。

仙台地方法院6日宣判，法官指出：「要求被告今後50年以上每月償還3萬日圓，是否真能履行，不得不說令人存疑。」

對於末永是在獲知餘命後才撿到現金，法官表示：「即使他因餘命宣告而自暴自棄，可酌情考量的程度仍有限。即使充分考量沒有前科等有利情節，也難以認定本案適合緩刑，不得不判處實刑。」

最終，法院判處末永拓也6個月有期徒刑。而在本月5日，他迎來醫師宣告剩餘壽命後的第8個月。

癌症 侵占 日本

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