月薪22萬免上班？老師「請病假16年」竟爽領全薪 擁兩房還偷經營副業

德國一名女教師涉嫌長達16年以病假為由未到校工作，期間卻疑似經營美容相關事業、從事自然療法，甚至參與水肺潛水活動，仍持續領取全額薪水，累計近25萬歐元（約新台幣913萬元）。如今她遭控詐欺，還被指控涉嫌偽造2份醫療證明。

綜合外媒報導，這名62歲女子自2009年起，因慢性疾病及心理問題，開始向位於德國西部韋瑟爾（Wesel）、鄰近荷蘭邊境的職業學校請病假。儘管她此後從未返回校園，卻持續提交病假證明，並在長達16年的期間內照領全薪。

依照規定，教師請病假滿3個月後，原本應接受獨立醫療評估，確認健康狀況是否適合繼續工作，但她的病假卻一再獲准延長，相關情況長期未被發現。直到2024年學校管理階層更替，內部稽核才揭露這項疏失。據悉，2015年接任的前任校長甚至從未見過這名教師，也不知道她名義上仍是校內教職員。

報導指出，女子在請病假期間，疑似另行經營自然療法及護膚乳霜相關生意，還從事水肺潛水，她也被控偽造兩份醫療證明企圖。報導稱，她每月薪資約為5051至6174歐元（約新台幣18萬至22萬元），另據媒體報導，她在德國西北部杜伊斯堡（Duisburg）擁有兩間公寓。

案件曝光後，女子任職的北萊因－西發利亞邦政府要求她接受健康檢查，但她拒絕配合，並試圖對校方管理階層提起訴訟。不過，她提出的相關申訴均遭駁回，醫療檢查仍將進行。該邦教育部長費勒（Dorothee Feller）坦言，自己從未遇過類似案件，對此有許多疑問。

至於女子是否必須返還多年來領取的薪資，目前仍有難度。報導指出，由於事隔多年，若要證明她當時謊報健康狀況並不容易。不過，她在病假期間疑似持續從事自然療法相關工作，也讓外界對她當時是否真的無法任職產生質疑。