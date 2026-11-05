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影／重量級客人！美國貝果店驚見鱷魚逛大街 顧客嚇到拿椅子防身

聯合新聞網／ 綜合報導
鱷魚在貝果店「逛街」，讓店員和顧客都嚇壞了。照片為示意圖。圖／ingimage
鱷魚在貝果店「逛街」，讓店員和顧客都嚇壞了。照片為示意圖。圖／ingimage

美國北卡羅來納州一間貝果店日前闖進了一名「不速之客」。一隻長約90公分的鱷魚大搖大擺從後門闖入，穿過儲藏室，一路走到前方櫃檯，讓店員和顧客全都嚇壞了。

據《衛報》（The Guardian）報導，這起事件發生於美國北卡羅來納州紹斯波特（Southport）一家貝果店。當時店主德里斯科爾（Jesse Driscoll）正在安裝新烤箱，沒想到一條長約90公分的鱷魚突然從後門闖入，沿著儲藏室走到店面前方。

監視器畫面顯示，鱷魚悠哉地在店內四處走動，突如其來的訪客讓現場所有人嚇了一跳，一名顧客為了防身還趕緊拿起椅子，試圖與鱷魚保持距離。德里斯科爾受訪時表示，開貝果店多年，見過各式各樣的顧客，也有朋友經常來串門子，但他從來沒想過，有一天會有鱷魚走進店裡。

所幸警方與動物保護人員接獲通報後，迅速趕到現場，順利將鱷魚捕獲並移往其他地點，整起事件也跟著平安落幕。店家事後也在社群媒體開玩笑表示，沒想到連沼澤裡的鱷魚，都被貝果的魅力吸引上門，看來自家的貝果真的太好吃了。

鱷魚

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