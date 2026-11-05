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影／婚紗照拍成《天外奇蹟》 新娘緊抓巨型氣球拍照差點「被風吹走」

聯合新聞網／ 綜合報導
新娘拿著氣球拍婚紗，差點被風吹走。示意圖，非當事人。圖／ingimage
新娘拿著氣球拍婚紗，差點被風吹走。示意圖，非當事人。圖／ingimage

土耳其一名準新娘日前在海邊拍攝婚紗照，原本想拿著一大束氣球，拍出浪漫唯美的畫面，沒想到海風太過強勁，女子整個人被拖著往前跑，差點被帶離地面。這段驚險的過程全被鏡頭拍下，網友都忍不住開玩笑說這簡直是真人版的《天外奇蹟》（Up）！

據《紐約郵報》（New York Post）報導，事件發生於10月26日，地點位於土耳其伊斯坦堡的博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）旁。當時一名準新娘身穿婚紗，手持一大束巨型米色氣球，準備以美麗的海景為背景，留下浪漫的婚紗照

不過當天海邊風勢強勁，氣球不斷受到強風吹襲，讓新娘連站穩都有困難。沒想到拍照過程中突然一陣猛烈的風迎面吹來，整束氣球瞬間被吹得高高揚起，連帶將緊抓著氣球的新娘往海堤方向拖行，讓她幾乎雙腳離地。

眼看新娘就要失去控制，現場一名攝影師趕緊衝上前將她拉住，才避免她撞上附近建築。所幸這場意外並未造成傷害，新娘也在意外發生後，順利完成婚紗拍攝。

影片曝光後引發網友熱議，有人好奇女子為什麼不乾脆把手放開讓氣球飛走，也有人聯想到皮克斯動畫電影《天外奇蹟》，片中主角就是利用大量氣球讓整棟房子飛上天空。這段意外變成一場驚險的「氣球飛行秀」，也替這名準新娘留下了難以忘懷的拍攝回憶。

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