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摸屁股就能賺高薪！日本「小雞鑑定師」1小時摸千隻 成隱形金飯碗

聯合新聞網／ 綜合報導
11月5日是日本的「好蛋日」。「雛雞性別鑑定師」是在台灣罕見、全日本更僅約80人的特殊職業。 圖／Pakutaso
11月5日是日本的「好蛋日」。「雛雞性別鑑定師」是在台灣罕見、全日本更僅約80人的特殊職業。 圖／Pakutaso

11月5日是日本的「好蛋日」。根據日媒《CHANTO WEB》報導，在物價飛漲的時代，餐桌上平價的雞蛋與雞肉背後，其實有一群鮮為人知的幕後功臣。在台灣極為罕見、全日本也僅約80人的「雛雞性別鑑定師」，每天在天未亮時就開始工作，憑藉肉眼觀察，並以指尖輕觸剛破殼雛雞肛門處的生殖突起，以「1小時秒看千隻」的驚人速度，迅速分辨公母。

由於公雞與母雞在經濟用途、飼料配方及成長週期上天差地別，剛孵化就及早分流，能替養雞場大幅降低無效的飼養成本，是維繫民生禽蛋與雞肉價格穩定的關鍵推手。

這項源自日本的百年神技在國際間需求極高。由於日本國內孵化場少且多由資深老手包辦，取得執照的新人幾乎都直接外派累積歷練。資歷逾20年的專家高橋香織透露，自己考取執照後首站便赴北歐瑞典，隨後更在德、法、丹麥等歐洲多國以自由接案形式大展身手，連火雞、鴨鵝都能精準鑑定，精湛技術深受西方農場推崇。

除了具備跨國就業優勢，該職業工時更是出奇彈性。鑑定師多屬自營業者，工作時間是從雛雞出貨時間倒推，通常清晨4點就上工，只要將委託的數量分完就能收工。由於多半中午左右就能結束，自由時間充裕，不少人甚至能兼職做副業。令人稱羨的是，每月僅需出勤約半個月，收入便能比得上日本上班族的平均年薪。儘管極度考驗眼力與耐力，但高時薪與彈性工時，也讓這項冷門專業成為名副其實的「隱形金飯碗」。

日本 雞蛋 性別 公雞 小雞 工時

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