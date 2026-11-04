褲襠藏鳥！古巴男穿特製內褲走私10隻珍禽 被捕後辯稱：私人使用

美國邁阿密國際機場早前發生1宗離奇走私案。1名持有美國合法永久居留身份的古巴裔男子，在入境過關時因下體出現「異常隆起」且神色慌張，隨即遭到美國海關及邊境保衛局（CBP）人員攔下作二次檢查。隨後在其內褲特製的口袋中，搜出6個用膠帶包裹的容器，裡面藏有10隻珍禽走私鳥。涉事男子目前已被美國聯邦法院起訴。

男子褲襠「異常隆起」惹疑

綜合外媒報道，事發於10月4日，涉案男子卡斯蒂略（Alberto Hernandez Castillo）乘搭航班由古巴哈瓦那飛抵邁阿密。他在填寫海關申報表時聲稱此行僅為探親，並否認攜帶任何野生動植物。然而，海關人員在例行提問時，發現卡斯蒂略神色慌張，且其腰部及骨盆前方有不尋常的隆起，遂將他帶往安全查驗區作進一步搜身檢查。

內褲特製袋藏6個容器 打開驚見10隻走私鳥

海關人員深入檢查後，驚見卡斯蒂略的內褲內側特別縫製了黑色口袋，裡面藏著6個透明圓柱形塑膠容器。這些容器均以膠帶嚴密包裹，開口處更黏上黑色網狀布料以防禽鳥逃脫。容器內共裝有10隻活鳥，包括8隻黃面草雀（Yellow-faced Grassquit）以及2隻藍彩鵐（Blue Grosbeak），2者均屬非法野生動物貿易中的熱門物種。

涉事男表示珍禽供「私人使用」 拒絕交代走私來源

卡斯蒂略未能提供任何合法進口野生動物的證明文件。被捕後他僅向調查人員聲稱這些珍禽是供「私人使用」，隨後行使保持沉默的權利，拒絕交代走私來源及動機。卡斯蒂略目前已被美國聯邦法院以走私貨物罪名起訴。

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文章授權轉載自《香港01》