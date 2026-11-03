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陸父親為病重女兒預挖墳墓！奇蹟康復後 改種向日葵迎新生

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
中國大陸四川省內江市女孩張芯蕾出生時就患有重度地中海型貧血症，父親張利勇曾在她2歲時預先挖好墳墓。但張芯蕾後來奇蹟般康復，父母也將當年的墳墓改造成一座向日葵花園。圖／ 截自 X / VinceLoveLife
中國大陸四川省內江市女孩張芯蕾出生時就患有重度地中海型貧血症，父親張利勇曾在她2歲時預先挖好墳墓。但張芯蕾後來奇蹟般康復，父母也將當年的墳墓改造成一座向日葵花園。圖／ 截自 X / VinceLoveLife

中國大陸四川省內江市一名女孩出生時就患有重度地中海型貧血症，需要終身輸血，還可能出現發育遲緩及心臟併發症。她的父親曾在女兒2歲時為她預先挖好墳墓，但女兒後來奇蹟般康復，這個父親已將墳墓改造成一座花園。

南華早報引述陸媒報導，這名女孩叫張芯蕾，重病讓年幼的她幾乎與外界隔絕，經常獨自與小狗玩耍，或在鄰居家的沙堆裡玩耍。雖然幹細胞移植可以治癒這種疾病，但找到配對成功的捐贈者仍是一大難關。張芯蕾年幼時，她的父親張利勇在一家玻璃工廠工作，每月收入僅2500元人民幣（約新台幣1.2萬元）。當時儘管村民慷慨捐款，張芯蕾的醫療費用仍耗盡全家積蓄。

張利勇2017年6月在自家土地上挖了一座墳墓，並躺在裡面陪張芯蕾玩耍。他將墳墓稱為女兒的「最終安息之地」，希望讓女兒熟悉墳墓，不再害怕死亡。妻子也在附近放置告示牌，呼籲社會大眾伸出援手。

社會對此反應兩極，支持者同情張家的遭遇，呼籲政府介入協助；批評者則指責張利勇觸犯文化禁忌，或利用女兒的苦難博取關注。一名網友表示：「我絕對無法讓自己的孩子躺進墳墓。這是每個父母最可怕的惡夢。」

張家的遭遇受到全國關注後終於出現轉機，群眾募資活動為張芯蕾籌得醫療費用，地方政府也負擔了她大部分的醫療支出。張芯蕾的妹妹2017年8月出生，家人保存了妹妹的臍帶血。張芯蕾後來接受長達8小時的臍帶血幹細胞移植手術。

這種療法被視為唯一可能治癒她所患疾病的治療方式。經過漫長的康復期後，據報導，張芯蕾的血液檢查結果恢復正常，不再需要每月輸血，只須定期復健。據中國《婚姻與家庭》雜誌報導，當地一名企業家後來承擔了復健費用。近期網路上流傳的照片呈現張芯蕾的日常生活，她的母親也告訴媒體，醫療檢查證實女兒身體健康。

陸媒報導，如今就讀小學的張芯蕾已成長為開朗活潑的女孩，喜歡畫畫和跳舞，學業表現也十分優異。父母則將當年挖好的墳墓改造成一座向日葵花園。母親親暱地稱這裡是張芯蕾的「魔法花園」，相信能為全家帶來好運。

張芯蕾的最新情況近日再度引發網路關注。一名網友留言表示，張芯蕾已經進過一次墳墓，那一頁已經翻過去了，希望她從今以後的人生一切順遂。另一名網友則表示，這是他今年看到最好的消息，慈善和社會支持就應該發揮這樣的作用。

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