歐洲多國超市遭駭！冰櫃被加熱到50度 食物報廢、貨架全空慘況曝

路透報導，歐洲2日爆發新一波大規模網路攻擊，駭客遠端入侵多國超市的冷藏及冷凍系統，惡意調高設備溫度，導致大量生鮮食品腐壞報廢。災情從瑞典、比利時延燒至盧森堡及愛爾蘭，家樂福、IKEA等知名連鎖業者都受到波及，甚至有超市冷凍櫃溫度飆升至攝氏50度。這已是歐洲一個月內第二度發生類似攻擊，歐盟警告，駭客恐蓄意破壞食品供應鏈，背後動機引發關注。

家樂福證實，比利時700家分店中有15家受害；Colruyt旗下5家Spar超市遭殃；IKEA至少有一家比利時分店受到影響，不排除其他據點也出現問題。瑞典Coop有7家分店的冷藏系統遭非法操控，愛爾蘭SuperValu則有13家分店受影響，被迫將部分冷藏及冷凍商品下架

斯德哥爾摩一家ICA超市的銷售經理英瓦爾（Engla Ingwall）表示，攻擊發生於2日凌晨2時，但直到數小時後才發現。她無奈表示：「所有東西都毀了。我們遭到網路攻擊，所有冷凍櫃的溫度都升到攝氏50度。」ICA證實，旗下少數分店的冷藏及冷凍設備受到影響。

比利時一家連鎖肉舖De Laet & Van Haver老闆德拉特（Luc De Laet）凌晨3時30分接獲員工緊急通知，趕往安特衛普附近的店面後，赫然發現冷藏櫃溫度被調高至攝氏18度，導致價值約1.5萬歐元的肉品全部報廢。他指出，駭客入侵負責記錄溫度的系統，甚至能從遠端修改設定，讓他對必須丟棄大量肉品感到憤怒。他懷疑攻擊者企圖破壞歐洲經濟穩定，已向警方報案。

法國上個月才發生類似攻擊，當時駭客控制數百家超市的冷卻設備，甚至引發火災及食品損失。

歐盟農業執委韓森（Christophe Hansen）警告，這類攻擊是蓄意破壞食品供應鏈、削弱消費者信心，接連發生令人深感憂慮。網路安全專家指出，零售業大量使用可遠端操作的冷藏設備、門禁及管理系統，容易成為駭客目標。近期攻擊未見勒索金錢的要求，顯示動機可能更偏向蓄意破壞。

比利時網路安全中心也警告，人工智慧（AI）可能讓駭客更容易利用系統漏洞。

目前尚無任何組織宣稱犯案，路透也無法確認幕後黑手，以及這波攻擊是否與10月法國事件有關。隨著俄烏戰爭持續，歐洲當局對混合戰威脅日益警戒。

比利時2日爆發大規模網路攻擊，數十家超市及一家IKEA賣場的冷藏設備溫度異常飆升。連鎖超市Delhaize證實，旗下數十家分店的冷藏系統受到影響，冷藏櫃及冷凍櫃空空如也。法新社