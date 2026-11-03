影／徒步近6萬公里！英國冒險家走28年終於回家 與75歲母親含淚相擁

英國冒險家布希比（Karl Bushby）歷經28年、橫跨29個國家、徒步近5.8萬公里，途中遭遇北極熊、綁匪威脅，甚至一度遭俄羅斯拘留，2日終於完成破紀錄的徒步壯舉。他從南美洲大陸最南端的城市、智利彭塔阿雷納斯（Punta Arenas）出發，一路走回英國家鄉赫爾（Hull），受到英雄式的熱烈歡迎。

衛報報導，57歲的布希比在電視攝影機環繞、天空新聞台（Sky News）直升機盤旋的盛大場面下，向大批迎接他的民眾致意，不敢置信地搖頭說：「我敢肯定，從來沒有人受到過這樣的返鄉歡迎。這實在太瘋狂了。」

28年前，當時29歲的布希比退伍，展開原定12年完成的徒步環遊世界之旅，始終堅守兩項原則：完成壯舉前絕不回家，也絕不搭乘交通工具推進旅程。他總共徒步近5.8萬公里，橫跨4大洲，走過結冰的海面、沙漠、叢林與高山，1日穿越籠罩在薄霧中的亨伯橋（Humber Bridge），回到赫爾，當天恰好也是他1998年出發的日期。

對其實不喜歡走路的布希比來說，這趟旅程格外漫長。他穿越阿拉斯加與俄羅斯之間結冰的白令海峽，也走過中美洲惡名昭彰的達連隘口（Darién Gap）。布希比10月接受衛報訪問時坦言「走路無聊得要命」，並透露自己曾遭人持槍威脅、與北極熊對峙，還曾被判間諜罪成立，在俄羅斯遭到拘留，並被判處驅逐出境。

布希比先前已打破最長連續徒步旅程紀錄，徒步距離遠超過地球周長約4萬公里，2日正式返鄉，也意味著他將成為首位全程徒步環遊世界的人。他宛如現代民間英雄，大步走進維多利亞女王廣場，沿途數十人爭相與他握手、合照，才讓他的腳步稍微放慢。

曾走遍世界各地的布希比，推著一輛暱稱「野獸2號」（Beast 2）的手推車穿過人群，車上裝滿藥品、睡袋、頭燈等必需品，還有兩條磨損嚴重的輪胎。他一邊向民眾道歉、一邊推車前進，卻似乎在家鄉迷失了方向，說：「我完全不知道該往哪個方向走，大家幫我指個路吧。」又說：「抱歉讓大家久等了，畢竟已經過了這麼久。」

布希比在臨時搭建的舞台上，感謝赫爾市民熱烈歡迎他返鄉。他說：「是全世界讓我得以回到這裡，從個人到國家，無數陌生人的善意幫助了我。我不是獨自完成這件事的，背後有一支最龐大的團隊：整個地球。我們與各國政府周旋，克服了一些最艱難的挑戰，光是為了回到這裡，就必須創下兩項世界紀錄。這是全球共同努力的成果。」

在享用豐盛午餐、準備徒步前往母親住家前，布希比對這座他在1998年離開的城市留下最後一句話：「我想，以後我們應該會經常見面了。」

距離廣場約4.8公里外，75歲的母親安琪拉（Angela）按照先前的承諾，在布希比童年住家的大門前等候。母子倆終於重逢，含淚擁抱。安琪拉靠在兒子胸前痛哭，淚水中交雜著如釋重負、驕傲，以及多年來等待的煎熬。布希比則開玩笑地說：「我這些年都跑去哪了？」

母子倆久久凝視彼此。布希比對母親說：「妳變了一點。」母親流著淚回答：「我老了。」布希比說：「我們都老了。妳能一直撐到現在，真不容易。」

接著，布希比被帶進掛滿英國國旗三角旗飾的小型連棟住宅，與如今36歲的兒子重逢，也第一次見到自己12歲的孫女。

英國冒險家布希比（右）歷經28年徒步環遊世界，2日終於回到英國赫爾，與母親安琪拉（左）在她的住處相擁。美聯社