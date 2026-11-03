快訊

人口探底／零付費翻轉移工市場 長照家庭憂搶不贏製造業致照顧空窗

她來自遙遠國度曼尼普爾：印度跨性別的血淚故事

北投市場拆除工程鷹架壓傷4人 蔣萬安將重罰、石舫亘暫停掃街

聽新聞
0:00 / 0:00

影／徒步近6萬公里！英國冒險家走28年終於回家 與75歲母親含淚相擁

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
英國冒險家布希比歷經28年徒步環遊世界，10月28日行經英格蘭林肯郡馬基特雷森（Market Rasen）附近，展開返回母親住家赫爾市的最後一段旅程。美聯社
英國冒險家布希比歷經28年徒步環遊世界，10月28日行經英格蘭林肯郡馬基特雷森（Market Rasen）附近，展開返回母親住家赫爾市的最後一段旅程。美聯社

英國冒險家布希比（Karl Bushby）歷經28年、橫跨29個國家、徒步近5.8萬公里，途中遭遇北極熊、綁匪威脅，甚至一度遭俄羅斯拘留，2日終於完成破紀錄的徒步壯舉。他從南美洲大陸最南端的城市、智利彭塔阿雷納斯（Punta Arenas）出發，一路走回英國家鄉赫爾（Hull），受到英雄式的熱烈歡迎。

衛報報導，57歲的布希比在電視攝影機環繞、天空新聞台（Sky News）直升機盤旋的盛大場面下，向大批迎接他的民眾致意，不敢置信地搖頭說：「我敢肯定，從來沒有人受到過這樣的返鄉歡迎。這實在太瘋狂了。」

28年前，當時29歲的布希比退伍，展開原定12年完成的徒步環遊世界之旅，始終堅守兩項原則：完成壯舉前絕不回家，也絕不搭乘交通工具推進旅程。他總共徒步近5.8萬公里，橫跨4大洲，走過結冰的海面、沙漠、叢林與高山，1日穿越籠罩在薄霧中的亨伯橋（Humber Bridge），回到赫爾，當天恰好也是他1998年出發的日期。

對其實不喜歡走路的布希比來說，這趟旅程格外漫長。他穿越阿拉斯加與俄羅斯之間結冰的白令海峽，也走過中美洲惡名昭彰的達連隘口（Darién Gap）。布希比10月接受衛報訪問時坦言「走路無聊得要命」，並透露自己曾遭人持槍威脅、與北極熊對峙，還曾被判間諜罪成立，在俄羅斯遭到拘留，並被判處驅逐出境。

布希比先前已打破最長連續徒步旅程紀錄，徒步距離遠超過地球周長約4萬公里，2日正式返鄉，也意味著他將成為首位全程徒步環遊世界的人。他宛如現代民間英雄，大步走進維多利亞女王廣場，沿途數十人爭相與他握手、合照，才讓他的腳步稍微放慢。

曾走遍世界各地的布希比，推著一輛暱稱「野獸2號」（Beast 2）的手推車穿過人群，車上裝滿藥品、睡袋、頭燈等必需品，還有兩條磨損嚴重的輪胎。他一邊向民眾道歉、一邊推車前進，卻似乎在家鄉迷失了方向，說：「我完全不知道該往哪個方向走，大家幫我指個路吧。」又說：「抱歉讓大家久等了，畢竟已經過了這麼久。」

布希比在臨時搭建的舞台上，感謝赫爾市民熱烈歡迎他返鄉。他說：「是全世界讓我得以回到這裡，從個人到國家，無數陌生人的善意幫助了我。我不是獨自完成這件事的，背後有一支最龐大的團隊：整個地球。我們與各國政府周旋，克服了一些最艱難的挑戰，光是為了回到這裡，就必須創下兩項世界紀錄。這是全球共同努力的成果。」

在享用豐盛午餐、準備徒步前往母親住家前，布希比對這座他在1998年離開的城市留下最後一句話：「我想，以後我們應該會經常見面了。」

距離廣場約4.8公里外，75歲的母親安琪拉（Angela）按照先前的承諾，在布希比童年住家的大門前等候。母子倆終於重逢，含淚擁抱。安琪拉靠在兒子胸前痛哭，淚水中交雜著如釋重負、驕傲，以及多年來等待的煎熬。布希比則開玩笑地說：「我這些年都跑去哪了？」

母子倆久久凝視彼此。布希比對母親說：「妳變了一點。」母親流著淚回答：「我老了。」布希比說：「我們都老了。妳能一直撐到現在，真不容易。」

接著，布希比被帶進掛滿英國國旗三角旗飾的小型連棟住宅，與如今36歲的兒子重逢，也第一次見到自己12歲的孫女。

英國冒險家布希比（右）歷經28年徒步環遊世界，2日終於回到英國赫爾，與母親安琪拉（左）在她的住處相擁。美聯社
英國冒險家布希比（右）歷經28年徒步環遊世界，2日終於回到英國赫爾，與母親安琪拉（左）在她的住處相擁。美聯社

英國冒險家布希比歷經28年徒步旅程，2日在英國赫爾市中心與支持者交談。歐新社
英國冒險家布希比歷經28年徒步旅程，2日在英國赫爾市中心與支持者交談。歐新社

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

英國徒步冒險家布希比返抵家鄉 結束28年5萬公里史詩級旅程

【文學相對論】房慧真×楊智傑／廣闊的事物都有人造的盡頭

【厝內小大事】羽熙／九千公里外的生存訊號

義大利20歲賽車手安東內利 成F1史上最年輕世界冠軍

相關新聞

陸父親為病重女兒預挖墳墓！奇蹟康復後 改種向日葵迎新生

中國大陸四川省內江市一名女孩出生時就患有重度地中海型貧血症，需要終身輸血，還可能出現發育遲緩及心臟併發症。她的父親曾在女兒2歲時為她預先挖好墳墓，但女兒後來奇蹟般康復，這個父親已將墳墓改造成一座花園。

影／徒步近6萬公里！英國冒險家走28年終於回家 與75歲母親含淚相擁

英國冒險家布希比（Karl Bushby）歷經28年、橫跨29個國家、徒步近5.8萬公里，途中遭遇北極熊、綁匪威脅，甚至一度遭俄羅斯拘留，2日終於完成破紀錄的徒步壯舉。他從南美洲大陸最南端的城市、智利彭塔阿雷納斯（Punta Arenas）出發，一路走回英國家鄉赫爾（Hull），受到英雄式的熱烈歡迎。

從AI人工智慧到SI超級智慧，人類如何守住最後一道防線？

2026 年 9 月下旬，美國總統川普向世界宣布美國政府往後要改用「超級智慧」（super intelligence, SI），改稱現行的「人工智慧」（AI），理由是川普認為 AI 已展現出強大的能力，「人工」一詞會讓人覺得是假的。之後他發布行政命令，要求政府文件都應用 SI 取代 AI，並責成總統科技助理在 60 天內提出新的定義。

可樂瓶漂流逾50年！藏已故妹妹童年求救信 姊姊收到淚崩：天上送的禮物

一封50多年前由小女孩創作的「求救信」，竟在大西洋漂流半世紀後奇蹟重現，但當年寫下這封信的小女孩，卻早已不在人世。美國新澤西州一名環保志工近日在沿海濕地清理垃圾時，意外撿到一個保存完好的舊款可口可樂玻璃瓶，裡面竟藏著一張1973年寫下的搞笑求救紙條。志工將照片分享到社群平台後，網友只花了12小時就成功找到當年的寫信者。

歐洲多國超市遭駭！冰櫃被加熱到50度 食物報廢、貨架全空慘況曝

路透報導，歐洲2日爆發新一波大規模網路攻擊，駭客遠端入侵多國超市的冷藏及冷凍系統，惡意調高設備溫度，導致大量生鮮食品腐壞報廢。災情從瑞典、比利時延燒至盧森堡及愛爾蘭，家樂福、IKEA等知名連鎖業者都受到波及，甚至有超市冷凍櫃溫度飆升至攝氏50度。這已是歐洲一個月內第二度發生類似攻擊，歐盟警告，駭客恐蓄意破壞食品供應鏈，背後動機引發關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。