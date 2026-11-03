可樂瓶漂流逾50年！藏已故妹妹童年求救信 姊姊收到淚崩：天上送的禮物

一封50多年前由小女孩創作的「求救信」，竟在大西洋漂流半世紀後奇蹟重現，但當年寫下這封信的小女孩，卻早已不在人世。美國新澤西州一名環保志工近日在沿海濕地清理垃圾時，意外撿到一個保存完好的舊款可口可樂玻璃瓶，裡面竟藏著一張1973年寫下的搞笑求救紙條。志工將照片分享到社群平台後，網友只花了12小時就成功找到當年的寫信者。

原來，這封信是由當年年僅9歲的妹妹發揮想像力口述，再由16歲的姊姊親手代筆寫下。如今妹妹早已因病過世，年近70歲的姊姊再次看到熟悉的字跡，忍不住感動落淚，直呼這根本是妹妹從「天上送來的禮物」。

9歲妹妹編出離奇求救故事 姊姊代筆裝進可樂瓶

根據加拿大廣播公司《CBC》報導，1973年8月20日，當時16歲的愛莉森（Allison Spencer）與9歲妹妹蘿莉（Laurie Blair），跟著媽媽到新澤西州大洋城（Ocean City）的海灘玩耍。姊妹倆突發奇想，決定製作一封瓶中信，讓它隨著海浪漂流。

由於妹妹年紀還小，不太擅長寫字，便由想像力豐富的她負責編故事，再請姊姊代筆寫下。

這封信的內容相當天馬行空，開頭寫道：「這個瓶子於1973年8月20日，從大洋城第二街海灘漂流出去，當時綁架我的人正準備把我帶到大西洋外海的一座小島。」

信中還煞有其事地呼籲撿到瓶子的人趕快通知家屬，聲稱自己被「一群冷酷無情的海綿漁夫綁架」，甚至被迫在充滿鯊魚的海域中潛水採集海綿。

更有趣的是，信件最後還留下當時的住家地址，並幽默寫道：「你可能救了我一命！謝謝你！」

寫完後，姊妹倆將紙條塞進透明的可口可樂玻璃瓶，仔細封好瓶口，再一起把瓶子丟進大西洋，沒想到這場童年惡作劇，竟然在50多年後帶來意想不到的驚喜。

環保志工清垃圾撿到瓶中信 網友12小時找到本人

這個裝著童年回憶的可樂瓶，在經過50多年後，終於再次被人發現。

新澤西州當地非營利環保組織「Tidelands Initiative」共同創辦人兼志工約翰（John Kauterman），近日在沿海濕地清理堆積的垃圾時，意外從泥濘中發現一個舊款可口可樂玻璃瓶，裡面竟然還裝著一張泛黃的紙條。

約翰表示，自己過去曾在海邊撿過各式各樣的垃圾，但這個玻璃瓶卻讓他印象特別深刻。因為瓶身保存得相當完整，透過透明玻璃，甚至還能隱約看見紙條上的第一行字。

他取出信件後，隨即將照片上傳社群平台，希望能找到當年的寫信者。沒想到網友發揮驚人的搜尋能力，短短約12小時，就成功聯絡上現居美國密西根州安娜堡（Ann Arbor）、年近70歲的高中生物老師愛莉森。

妹妹9年前乳癌過世 姊姊見熟悉字跡當場淚崩

當愛莉森收到約翰傳來的照片，看到紙條上熟悉的字跡時，瞬間勾起塵封多年的童年回憶，忍不住感動落淚。

她透露，妹妹蘿莉從小就相當幽默，總是充滿天馬行空的想法，長大後也曾從事劇場及推廣相關工作。然而，蘿莉不幸在2017年因乳癌過世，享年52歲。

妹妹離開至今已經9年，愛莉森始終十分思念她。如今這封50多年前的童年惡作劇信件，竟然以如此不可思議的方式重新出現，讓她感動直呼：「這簡直是天上送來的禮物。」

愛莉森也笑說，如果妹妹在天有靈，知道當年隨手編造的搞笑求救信，竟然在半個世紀後引發這麼多網友關注，一定會忍不住哈哈大笑。

更巧合的是，撿到瓶中信的志工約翰，竟然和已故的蘿莉同月同日出生，讓這段跨越半世紀的奇妙緣分，又增添了一份特別的意義。

目前愛莉森已收到約翰寄回的信件原稿，打算將這張泛黃的紙條放進立體展示框，好好保存這份珍貴的回憶。

對愛莉森而言，這不只是一張50多年前的紙條，更像是已故妹妹跨越時空送來的訊息，讓她再次想起兩人童年時一起嬉鬧的歡笑聲，也將成為永遠珍藏的紀念。

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文章授權轉載自《香港01》