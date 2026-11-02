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中野百老匯名錶遭竊 犯嫌宅配寄回店家附上致歉信
日本東京都中野區著名商店街「中野百老匯」29日晚間有鐘錶店遭竊。犯嫌竊走一只高級腕錶後，於1日透過宅配方式寄回失竊店家，還附上一封內容大意為「非常抱歉」的信件。
日本放送協會（NHK）、TBS電視台報導，案件發生當晚，一名男子前往「中野百老匯」（NakanoBroadway）3樓的鐘錶店，向店員表示想試戴手錶，隨後戴著一只價值約4600萬日圓（約新台幣949萬元）的瑞士高級腕錶「愛彼」（Audemars Piguet），直接逃離現場。
東京都警視廳原以竊盜案方向偵辦，不過，搜查相關人士2日透露，遭竊腕錶已於1日透過宅配包裹寄回受害店家。
包裹從愛知縣境內寄出，店家確認後發現，腕錶的序號與遭竊腕錶一致。
此外，包裹內還附有一張手寫信，內容是為偷竊行為致歉。東京都警視廳研判，包裹可能是由涉案人士寄出，目前正進一步調查事件詳情。
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