安倍昭惠任JD Club日台榮譽會長 延續亡夫情誼深化交流

日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠近日出任JD Club佳德會「日台榮譽會長」，盼延續亡夫對台灣的深厚情誼。她表示，安倍晉三生前一直將台灣視為如同家人般親近的存在，雖然擔任首相期間難以訪台，但心中始終惦記著台灣，自己也希望能為台日友好盡一份心力。

JD Club佳德會創會會長李偉杰、執行會長陶冬及秘書長魏文元10月30日在東京與安倍昭惠會面，並致贈聘書及匾額，正式邀請她擔任「日台榮譽會長」，未來將共同推動台日經貿、文化及公益等領域的合作。

安倍昭惠表示，非常感謝獲邀擔任這項深具榮譽的職務，這次承蒙多年好友邀請，希望未來能透過JDClub，為促進台日友好關係更加盡心盡力。

談及亡夫安倍晉三與台灣的情誼，安倍昭惠表示，丈夫一直將台灣視為如同日本家人般親近的存在，雖然擔任首相期間難以親自訪問台灣，但心中始終惦記著台灣。

她說，安倍晉三過世後，自己曾多次造訪台灣，每次都受到台灣民眾非常溫暖的歡迎，也讓她一直希望能為台日友好盡一份心力。如今有幸擔任榮譽會長，期待未來能與各界人士攜手，推動更多交流活動。

安倍晉三生前長期關心台灣，2018年花蓮地震後曾親筆寫下「台灣加油」，2021年台灣鳳梨外銷中國受阻時，也曾公開手持台灣鳳梨的照片表達支持。安倍昭惠則延續亡夫對台情誼，2023年率團訪台，2024年也曾赴台出席總統就職典禮。

根據JD Club發布的資料，JD Club由李偉杰、任德章及經濟學家陶冬等人共同創立，匯聚企業領袖、投資人及產業專家，透過國際資源整合、商務媒合及企業交流，促進跨國合作。

李偉杰表示，希望透過安倍昭惠與台灣的友好連結，結合JD Club的國際資源，協助台日企業在科技創新、智慧製造、醫療健康及金融投資等領域深化合作，並進一步串聯美國資源。

陶冬指出，全球供應鏈重組帶來新的合作契機，台灣的科技創新、日本的產業實力與美國資本市場具有互補性，未來將積極串聯美日台三方資源，促進跨國投資與產業合作。

除了推動經貿交流，安倍昭惠也受邀擔任日本亞洲和平慈善基金會慈善大使，未來規劃共同舉辦年度「第一夫人慈善晚宴」，邀請各國第一夫人參與，推動跨國公益合作。

為紀念安倍晉三當年力挺台灣鳳梨，JD Club此次特別致贈安倍昭惠台灣品牌「植酌」的鳳梨琥珀精釀，象徵對台灣農民的支持與感謝。安倍昭惠則回贈親筆簽名的安倍晉三紀念寫真集，其中也收錄安倍晉三手持台灣鳳梨的照片。

此外，安倍昭惠與JD Club也計劃推出以安倍晉三為名的台日友誼紀念酒，希望藉此傳達安倍晉三對台灣的關懷，以及台日人民相互支持的情感。

JD Club秘書長魏文元表示，未來將持續整合企業、文化與公益資源，串聯台日各界人士，推動雙方長期交流與合作。