賣場防竊專員變成賊！日警埋伏活逮便衣保全 戰利品更荒謬

在日本有一種特殊職業稱為「防竊G-Men」（万引きGメン），這個詞源自早期影視對便衣探員的俗稱，專指大型商場聘請的「便衣防竊保全」，他們身穿便服偽裝成一般顧客暗中巡邏、專抓現行犯。

不過，據朝日電視台報導，廣島縣日前發生一起極荒謬的案子。店家為了抓小偷報警求助，沒想到便衣警察進駐埋伏後逮到的現行犯，竟然就是自家花錢請來的便衣防竊保全專員！

此案是廣島縣世羅町一間大型居家生活賣場，近期盤點時因商品庫存屢屢對不上，懷疑遭竊賊頻繁光顧。店家無奈報警求助，警方隨即派出多名便衣警察到店內暗中埋伏警戒。上（10）月27日值勤時，便衣警察赫然發現一名男子行跡鬼祟，竟將店內的長筒雨靴塞進衣服裡，隨後大剌剌步出店門走向停車場，員警見狀立刻上前將他依竊盜現行犯當場逮捕。

豈料身分一查讓警方與店家當場傻眼，這名涉嫌偷竊的66歲男子田尻清志，正是該店當天在場值勤的防竊專員！這代表他一邊領薪水抓賊、一邊利用職權掩護自己伸出第三隻手，而且離奇的是，他偷走的長靴竟然「只有單腳一隻」。面對警方偵訊，田尻坦承犯行並供稱「是因為自己用得上才拿」。警方懷疑他涉及過去多起庫存短少案，已擴大追查其他罪嫌。「便衣防竊員竟然是竊賊」的超展開荒唐情節，也讓日本網友大酸簡直比黑色幽默電影還諷刺。