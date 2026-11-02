引擎蓋趴著阿伯狂開2公里！日79歲阿婆玩命飆車 網驚呆：男的是成龍嗎？

據日媒「MBS NEWS」報導，日本奈良縣橿原市日前發生一起離奇驚悚的行車糾紛。一名79歲老婦東千鶴子，於10月31日上午在停車場因開車門碰撞鄰車，與一名56歲男子爆發口角。

男子見她企圖駕車離去憤而肉身擋車，未料老婦毫不留情踩下油門，直接將男子頂在引擎蓋上一路狂飆逾2公里。沿途目擊民眾嚇得紛紛報警，男子最後趁紅燈跳車脫困報案，警方隨即依殺人未遂罪嫌逮捕老婦。

街頭監視器錄下男子趴在車頭的玩命瞬間，目擊者心有餘悸表示，當時聽見男子不斷高聲大喊「快停下來！」，車子卻以極快速度呼嘯而過。所幸沿路狂飆2公里多後，老婦遇上紅燈停下，男子才趁隙跳車脫險，奇蹟似僅受輕傷。面對警方偵訊，老婦否認殺人犯意，辯稱：「因為我預約看醫生的時間快到了，完全沒有傷害他的意思。」

宛如動作片的離譜場面在社群曝光後，引發日本網友瘋狂轉傳吐槽。不少網友看傻眼，「這阿婆是在玩真實版GTA嗎？」、「日本街頭根本越來越像GTA了」。也有人佩服男子趴在引擎蓋死撐2公里的搏命身手，驚呼「這男的難道是成龍？」。

由於事發地是奈良縣橿原市，更有網友打趣發問「這不是高市早苗的家鄉嗎？奇怪的阿婆怎麼這麼多？」，也有人酸回「這是打算順便把人外送到醫院掛號嗎？」，對高齡駕駛失控行徑既傻眼又哭笑不得。

編按：《俠盜獵車手》（GTA）是一款主打極高自由度的開放世界動作遊戲，讓玩家能在虛擬城市中百無禁忌地進行飆車、搶劫等各種犯罪與冒險行為。