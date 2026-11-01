謊稱生父已死！女教師偷吃13歲男童「產下一女」 臉書照片露餡下場慘

美國紐澤西州爆出一起震驚社區的師生戀疑雲與刑事重案。一名28歲的女教師兼籃球教練，被控在多年期間性侵並虐待當時年僅13歲的男學生，甚至在2019年秘密產下一女。然而，隨著男主角如今年滿19歲，這起事件卻出現驚人逆轉，受害者不但公開為老師辯護，更出面大喊「是我先動手的」，引發社會熱議。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，現年34歲的前大學籃球運動員勞拉·卡倫（Laura Cullan）原本在當地小學任教。由於深受信任，男童父母常將孩子們託付給她照顧，甚至讓他們全天候在卡倫家過夜與輔導作業。未料這份深厚的信任，竟在密閉空間內萌發出超越師生的親密關係，卡倫隨後懷孕並於2019年生下一名女嬰。

當時為了遮掩事實，卡倫在迎嬰派對上對親友謊稱孩子的生父「早已不在人世」。這場隱瞞多年的祕密，直到男孩父親在臉書上看到卡倫女兒的照片才徹底被揭穿。父親震驚發現，這個剛會走路的小女孩，長相居然與自己的兒子如出一轍，隨即向警方報案，讓整起事件曝光。

面臨最高可判處10年的嚴重性侵指控，卡倫隨後遭到警方逮捕並停職。然而，現年19歲的男孩卻選擇站在老師這邊。他在受訪時憤怒抨擊外界將卡倫標籤為「掠食者」或「變態」，並極力主張撤銷指控。男孩強調：「我沒有被誘騙或操縱，她從未主動做過什麼，這一切都是我主動發起的！」

男孩坦言，自己全心全意愛著卡倫，兩人甚至夢想能組建家庭。但受限於保釋禁令，他現在完全無法接觸卡倫與這名小女孩，這讓他感到無比痛苦。他也將如今的僵局歸咎於父親當年在臉書上的貼文爆料，表示兩人目前關係相當疏遠，並感嘆大眾完全不懂卡倫過去對他們全家的付出與照顧。

目前案件仍在法院審理階段，卡倫的辯護律師則質疑檢方的辦案程序。律師指出，警方是在逮捕卡倫後才取得搜查令進行DNA比對，而相關生物學證據的實驗室處理過程預計需耗時數月。對於這起涉及未成年人保護與法律界線的案件，地方檢察官辦公室表示將持續深入調查，而該學區總監也證實該名教師目前仍處於帶薪行政休假狀態，等待後續司法聆訊與審判結果。