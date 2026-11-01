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機場買星巴克遭辱？韓客杯身被印「泡菜先生」店員還偷笑 官方急致歉

聯合新聞網／ 綜合報導
一名南韓男子與妻子日前在香港國際機場的星巴克消費時，赫然發現咖啡杯上的名字標籤不是自己的姓氏「Kim」，竟被印上了韓國傳統美食「Kimchi（泡菜）」。圖為星巴克商標。路透
一名南韓男子與妻子日前在香港國際機場的星巴克消費時，赫然發現咖啡杯上的名字標籤不是自己的姓氏「Kim」，竟被印上了韓國傳統美食「Kimchi（泡菜）」。圖為星巴克商標。路透

出國旅遊在機場買杯咖啡，竟意外捲入文化歧視疑雲？一名南韓男子與妻子日前在香港國際機場的星巴克消費時，赫然發現咖啡杯上的名字標籤不是自己的姓氏「Kim」，竟被印上了傳統美食「Kimchi（泡菜）」。這起疑似針對韓籍旅客的標籤烏龍迅速引發關注，香港星巴克隨後也公開發表聲明道歉。

《韓國先驅報》報導，事件發生於10月11日晚間。38歲的金姓南韓男子與妻子準備搭機返回首爾，在香港機場離境大廳61號登機口附近的星巴克點餐。當店員喊名字取餐時，金先生並未第一時間察覺異狀，直到前往候機區準備享用飲料時，才驚見杯身上的名條竟被標註為「泡菜先生（Mr.Kimchi）」。

這項詭異的標籤讓金先生大感不解與不悅，隨即返回門市尋求解釋。他回憶點餐當時，曾目擊兩名店員一邊看著螢幕、一邊相視而笑，雖然當下沒多想，但看到「泡菜」標籤後，讓人難以不聯想到店員是否有意嘲諷。負責點餐的員工則當場解釋，自己只是「不小心輸錯名字」，絕無冒犯之意。

對此說法並不接受的金先生要求主管出面說明。隨後一名余姓當班主管展示收銀機螢幕，表示店員原本確實輸入了「Kim」，但在操作選項菜單時不慎錯選成「Kimchi」。該主管也承認這樣的錯誤確實「非常不禮貌」，並試圖緩和現場氣氛與顧客情緒。

然而，在親自查看系統介面後，金先生對「誤選」的說法提出強烈質疑。他認為從「Kim」變成「Kimchi」需要額外的文字輸入與步驟，並非系統會自動跳出的隨機錯誤。事後他要求店家提供正式道歉與預防措施，但在沉寂多日未獲回應後，決定向媒體投書揭露此事。

就在媒體介入詢問後的第六天，星巴克香港正式發表書面道歉聲明。聲明中強調：「對於給顧客造成的困擾與疑慮，我們深表歉意。公司絕不容忍任何形式的歧視或不尊重行為，並會嚴肅處理任何可能引起冒犯的言語或舉動。」

星巴克香港表示，目前已主動聯繫金先生本人表達歉意，並承諾將全面加強內部員工的培訓與管理，確保未來不會再發生類似的標籤標註爭議。這起機場咖啡標籤引發的文化爭議，也再度讓服務業的敏感度與職業素養成為討論焦點。

星巴克 泡菜 機場 咖啡 香港 南韓

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