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可樂瓶漂流逾50年「藏亡妹童年信件」姊收遺物淚崩：天上送的禮物

香港01／ 撰文：凌樂一
新澤西州義工清理濕地時拾獲漂流逾50年的可樂瓶，內藏1973年由姊妹創作的瓶中信，經網友迅速協助聯絡到原作者姊姊，成為紀念亡妹的感動禮物。 圖／AI生成
新澤西州義工清理濕地時拾獲漂流逾50年的可樂瓶，內藏1973年由姊妹創作的瓶中信，經網友迅速協助聯絡到原作者姊姊，成為紀念亡妹的感動禮物。 圖／AI生成

1封於半世紀前由小女孩創作的「求救信」，在大西洋漂流逾50年後奇蹟重現，但當年的小女孩卻已不在人間。美國新澤西州1名環保義工在沿海濕地清理垃圾時，拾獲1個封存完好的舊款可口可樂玻璃瓶，內藏1張寫於1973年的幽默求救紙條，義工將事件上載至社群平台後，網友在短短12個小時內「神速尋人」，成功聯絡到執筆寫紙條的姊姊。原來這封信是由已故妹妹9歲時口述，由她親手寫出來，年近七旬的姊姊感動落淚，形容這是妹妹從「天上送來的禮物」。

9歲妹天馬行空創作求救信 姊代筆拋入大海

據美媒CBS報導，1973年8月20日，當年16歲的愛莉森（Allison Spencer）與9歲妹妹蘿莉（Laurie Blair），隨母親在新澤西州大洋城（Ocean City）海灘玩耍。姊妹靈機一動，決定製作瓶中信，妹妹雖想像力豐富，但因年紀尚幼不擅長寫字，故由她口述情節，愛莉森則代筆寫下內容。

信中內容充滿童趣，寫道：「本瓶於1973年8月20日在大洋城第二街海灘漂流，當時劫持我的人，正將我轉移至大西洋外海的小島上。」信中還呼籲拾獲者立即通知其家人，宣稱自己遭到「一夥無情的漁夫綁架，被迫在充滿鯊魚的水域中潛水採集海綿」，文末更附上舊住址，並打趣說：「你可能救了我一命！謝謝你！」寫完後，姊妹便合力將信紙塞入透明的可口可樂玻璃瓶內，封好後便拋入大西洋。

環保義工濕地清垃圾拾獲瓶中信 網友12小時神速尋人

這個可樂瓶在海中漂流了逾50年，直至近期，新澤西州當地非牟利環保機構「Tidelands Initiative」共同創辦人兼義工約翰（John Kauterman），在沿海濕地清理沉積垃圾時，意外在泥濘深處發現舊款可樂玻璃瓶，內裏放了當年的求救信。

約翰憶述，自己在海灘撿過無數雜物，但這個玻璃瓶保存十分完好，透過透明瓶身，隱約能看見泛黃紙張上的第一行字。約翰取出信件後，隨即將照片上載至社群平台尋求線索，熱心網友僅用約12個小時，便成功聯絡到現居於密歇根州安娜堡（Ann Arbor）、年近七旬的高中生物老師愛莉森。

妹妹9年前因乳癌病逝 信件如「天上送來的禮物」

愛莉森收到約翰傳來的照片，當看到那熟悉的字跡時，瞬間感動得熱淚盈眶。她透露，妹妹蘿莉生前性格幽默風趣，長大後曾涉足劇場與推廣工作，惟不幸於2017年因乳癌離世，終年僅52歲。妹妹離世9年間，愛莉森時刻都思念著她，如今看到這封埋藏逾50年的童年惡作劇信件，她形容「這簡直是天上送來的禮物」。

愛莉森表示，若妹妹在天有靈，知道當年胡鬧編造的求救信，竟然在半個世紀後掀起網友廣泛關注，必定會忍不住大笑。更巧合的是，義工約翰與已故的蘿莉竟然同月同日生。目前愛莉森已收到約翰寄回的信件原件，計劃將這張泛黃的手稿裝進立體展示框中，以示永記亡妹的笑聲，以及珍藏那段無價的童年回憶。

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文章授權轉載自《香港01》

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