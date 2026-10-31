太整齊反踩雷？護理師戀上年薪百萬男「完美又可愛」 打開冰箱見1幕心涼了

日本一名37歲女護理師透過婚姻仲介所認識一名41歲男子，對方不僅年薪高達850萬日圓（約新台幣175萬元），外型也符合她的喜好，兩人很快進入認真交往階段。沒想到，女方首次前往男方住處約會時，原本還稱讚對方家裡整潔得像樣品屋，直到打開冰箱，才發現裡面擺滿貼有手寫標籤的熟食，讓她開始擔心未來婚姻恐怕得面對另一個「家庭成員」。

據日媒《PRESIDENT Online》報導，婚姻顧問大屋優子分享這起案例，這名37歲女護理師認識一名41歲的男性，年收入約850萬日圓。男方平時穿著整齊，外表乾淨清爽，個性又帶點迷糊可愛，讓女方從相親時就相當心動，積極展開追求，兩人後來順利進入認真交往階段。

這名女護理師在第3次約會時，首次前往男方位於東京都內的租屋處。原本她以為，平時看起來有些迷糊的男方，住處可能不會太整齊，沒想到一進門卻發現環境乾淨得出乎意料，不僅沒有堆積的碗盤或隨意散落的衣物，連廚房、水槽及廁所等地方都擦拭得一塵不染，讓她忍不住稱讚「你真的很會打掃耶！」

男方聽了則理所當然地回答，因為父母家就在附近，自己上班時，母親會過來幫忙打掃。這番話讓女方心生疑慮，得知對方母親還持有住處鑰匙，會趁兒子不在時進屋整理，更讓她開始懷疑對方是否過度依賴母親。

接著，男方請她幫忙從冰箱拿瓶飲料，沒想到冰箱裡的景象讓她更加傻眼。裡面整齊擺放著好幾個食品保鮮盒，每個盒子旁都貼著手寫標籤，清楚標示「紅酒燉漢堡排」、「炒牛蒡絲」及「章魚醃漬沙拉」等菜色，另外還有3、4道料理。

女方覺得這些熟食應該也是男方母親送來的，代表對方不只打掃有人幫忙，連平日飲食也都仰賴母親照料。她原本期待未來能與有獨立生活經驗的伴侶一起分擔家事，沒想到男方看似獨立的單身生活，實際上卻像是把老家的房間搬到外面，成了另一間由母親照顧的「大人版兒童房」。

她接著試探性詢問男方是否會自己洗衣服，對方則回答「自己洗也不是不行，但我回到家時，衣服就已經全部洗好了」。女方因此認為，男方平時穿著整齊的襯衫，恐怕連洗滌、熨燙也都是母親一手包辦。

她表示，男方在公司似乎相當受到信任，工作忙碌時甚至會晚歸，卻總能在約會時維持乾淨俐落的外表，如今才發現，原來這份從容背後，有母親幫忙打理生活。這讓她對原本心儀的對象產生強烈不安，擔心結婚後自己根本無法接手男方習以為常的生活模式。

女方也向婚姻顧問坦言，自己沒有男方母親那樣的家事能力，對方平時享有整潔的房間、準備好的餐點及熨燙過的衣服，若婚後仍期待另一半提供同樣照顧，自己恐怕難以負荷。

顧問則認為，婚後若雙方都要工作，能獲得男方家人的協助未必是壞事，因此曾建議女方，或許能以兩人共同分擔家事為前提，再考慮接受男方家中的幫忙。然而，女方的擔憂並未因此消除，反而開始想像婚後可能出現的種種問題，包括若自己與男方母親發生爭執，對方是否會站在母親那邊、男方是否根本不會做家事等。

她也害怕，婚後男方母親可能每天拿著備份鑰匙進出兩人的住處。原本在她眼中完美又可愛的對象，如今卻因為這次到府約會，讓她對未來婚姻生活產生截然不同的想像。