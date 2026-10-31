開車到一半傻眼…公路電子看板遭駭「突播色情片」 駕駛拿手機狂拍

埃及開羅一處重要幹道的電子廣告看板近日遭駭客入侵，原本播放商業廣告的巨大螢幕，竟突然出現色情影片，引發路過駕駛及民眾注意，不少人甚至停下車拿出手機拍攝，相關畫面也在社群平台瘋傳。

綜合外媒報導，開羅7月26日軸線大道（26th of July Axis）平時車流繁忙，本周四卻有一處電子廣告看板遭人入侵，公開播放色情影片的畫面隨即在網路上迅速流傳。從曝光畫面可見，影片上甚至出現疑似駭客留下的文字，以及Telegram頻道帳號名稱。

埃及內政部發布聲明指出，警方掌握一處道路電子廣告看板遭到入侵，螢幕因此播放不雅片段。經調查發現，該看板隸屬於一家廣告公司，並與一家國際企業簽約，透過電子系統在旗下螢幕播放廣告；而該國際企業的網站遭到網路攻擊，才導致相關影像在埃及及其他國家的類似看板同步播出。

內政部表示，業者已採取必要技術措施，暫停旗下螢幕播放內容，直到完成系統處理並恢復正常播送，相關法律程序也已啟動。不過，官方並未公布遭攻擊的國際企業名稱，也沒有說明究竟還有哪些國家受到影響。

外媒指出，除了埃及，伊拉克、馬來西亞及巴西等地也傳出電子廣告看板出現露骨影像的情況。社群網友對此反應不一，有人感到震驚，也有人將事件當成趣聞討論。

由於埃及社會普遍較為保守，對於色情內容有嚴格的道德規範，這起事件也引發外界關注數位廣告看板的資安防護問題。事實上，當地過去也曾發生電子看板播放色情影像的事件，地方主管機關甚至被迫關閉相關螢幕，以避免類似情況持續發生。