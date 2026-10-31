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7旬嬤砸100萬助孫上大學！半年苦等不到一句謝謝 友人一問揭心寒真相

聯合新聞網／ 綜合報導
日本72歲阿嬤為孫子考上私立大學慷慨資助100萬日圓，卻半年收不到感謝，最後才發現女兒未告知孫子錢是祖母出的。 圖／AI生成
日本72歲阿嬤為孫子考上私立大學慷慨資助100萬日圓，卻半年收不到感謝，最後才發現女兒未告知孫子錢是祖母出的。 圖／AI生成

不少長輩疼愛孫子，總希望在孩子求學、成長的路上盡一份心力，但金錢援助背後的心意，若沒有好好傳達，也可能造成家人之間的誤會。日本一名72歲阿嬤為了慶祝長孫考上私立大學，特地拿出100萬日圓（約新台幣21萬元）贊助學費，沒想到半年過去，始終沒等到孫子一句感謝，讓她忍不住向朋友吐露心聲，直到對方反問一句話，才發現事情並非自己想的那樣。

根據日媒THE GOLD ONLINE》報導，72歲的芳江女士（化名）5年前喪偶，目前獨自生活，住家房貸已經繳清，每月領有包含遺族年金在內、約17萬日圓的年金，另有1800萬日圓（約新台幣373萬元）存款。芳江女士育有一名45歲的女兒，女兒的兒子今年春天順利考上私立大學。得知孫子努力多年終於如願，她相當開心，考量到入學金、學費及教材費等開銷，決定拿出100萬日圓，協助分擔第一年的部分學費。

起初，女兒得知母親打算拿出這麼大筆錢時，曾婉拒表示不需要給這麼多，但芳江女士認為，若丈夫還在世，想必也會很樂意幫助孫子，因此堅持表達心意，最後由女兒提供繳費單，直接將100萬日圓匯入大學帳戶。匯款後，女兒傳訊息告知款項已經收到，並感謝母親的幫忙，孫子本人卻始終沒有任何表示。起初芳江女士以為，孫子剛升上大學，可能忙著適應新生活，沒想到直到暑假過後，仍不見對方聯絡或探望自己，詢問女兒近況，也只得到孫子忙著打工、和朋友出遊的回覆。

升上大學半年後，芳江女士終於忍不住向朋友抱怨：「我都拿出100萬日圓了，連一句謝謝都沒有。」沒想到朋友聽完後，反問她：「妳確定孫子知道這筆錢是妳出的嗎？」這句話讓她開始懷疑，孫子可能根本不知道自己曾經提供學費援助。於是她打電話詢問女兒，才得知女兒夫妻原本就打算自行負擔孩子的學費，因此只告訴兒子不用擔心大學費用，並沒有特別說明祖母拿出100萬日圓幫忙。女兒也坦言，自己知道母親出了這筆錢，也很感激她的心意，只是沒想到母親會如此在意孫子是否親自道謝。

得知事情原委後，芳江女士總算明白孫子遲遲沒有道謝的原因。後來，女兒將整件事告訴兒子，孫子才打電話向祖母致歉並道謝，表示自己先前完全不知情。儘管等到了期待已久的感謝，芳江女士卻沒有想像中開心，反而覺得像是刻意要求孫子道謝，心情相當複雜。她也和女兒重新溝通，決定未來若有大筆金錢援助，家人必須事先說清楚款項用途及相關安排。芳江女士坦言，自己並不後悔幫助孫子，但100萬日圓對她而言也不是小數目，往後會在顧好自身生活與退休資金的前提下，以不勉強自己、也能安心的方式支持家人。

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