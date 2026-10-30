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假出版社承諾改編電影或開讀書會 作家陷新型詐騙慘賠325萬

聯合新聞網／ 綜合報導
新型詐騙針對作家，以改編作品為由要對方支付行銷費用。示意圖，非當事人。圖／ingimage
新型詐騙針對作家，以改編作品為由要對方支付行銷費用。示意圖，非當事人。圖／ingimage

出書後收到讀書會邀請，竟可能是詐騙陷阱！英國一名作家揭露，跨國詐騙集團利用AI冒充讀書會、出版社及經紀人，以新書宣傳、出版合約甚至電影改編為誘餌，向作家騙取金錢，甚至有人因此損失超過10萬美元（約新台幣325萬元）。

據《衛報》（The Guardian）報導，記者兼作家普南（Snigdha Poonam）表示，自己收到一封來自美國西雅圖讀書會的邀請信，對方聲稱擁有近2000名會員，希望在線上活動討論她7年前出版的著作。

對方隨後要求她支付活動宣傳及行政費用，寄件人姓名與所屬團體也前後不一致，甚至忘了刪除疑似AI指令的文字。察覺異狀的普南決定將計就計，參加線上讀書會。沒想到會議中約20名參與者全都沒有開啟鏡頭，雖然使用看似歐美人士的照片，說話卻帶有西非口音，提問內容也疑似由AI生成。

普南進一步調查發現，這類詐騙早已形成龐大產業。詐騙集團不只冒充讀書會，還會假扮出版社，承諾協助作家登上紐約時報、在時代廣場刊登廣告，甚至安排Netflix電影改編。

一名丹麥作家就曾支付約10萬美元購買出版及宣傳服務，直到親自飛往泰國與自稱美國出版公司編輯的男子見面，才發現對方使用假名，公司實際位於巴基斯坦。

過去美國也曾有詐騙集團以「PageTurner」謊稱是出版業者，主動以陌生電話或email聯絡作家，稱能協助出版或改編電影，要作家支付「行銷費」、「電影版權推廣費」等。當時有超過800名作家受害，損失總額逾4400萬美元（約新台幣14.3億元）。

詐騙 電影 出版

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