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房以3400萬售出還騙賣不掉！英婦靠污水獲賠近千萬 法院抓包全吐回

聯合新聞網／ 綜合報導
女子早已賣房入帳逾3400萬，卻謊稱房子賣不掉向自來水公司索賠災損。示意圖／ingimage
女子早已賣房入帳逾3400萬，卻謊稱房子賣不掉向自來水公司索賠災損。示意圖／ingimage

英國一名女子因住家多次遭污水淹沒，向自來水公司求償，聲稱房子已經嚴重受損，根本賣不出去，成功獲得22.5萬英鎊（約新台幣984萬元）賠償。沒想到事後卻被揭發，她早在領取賠償前，就已經以78萬英鎊（約新台幣3,411萬元）賣掉房子，如今遭法院認定涉及詐欺，必須全額退還賠償金。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，住在倫敦東部的68歲婦人英柏（Karen Imber），因住家在2006年至2014年間三度遭污水倒灌，向泰晤士水務公司（Thames Water）提告。她先前已因2006年及2007年的淹水事件，獲得50萬英鎊（約新台幣2,186萬元）賠償。

2014年房屋再次淹水後，英柏提出第二次索賠，強調房子原本價值81.7萬英鎊（約新台幣3,572萬元），卻因多次污水倒灌而乏人問津，甚至形容自己被困在房子裡，根本無法搬走。

雙方最終於2023年9月6日達成和解，水務公司同意支付22.5萬英鎊。不過，公司後來發現，英柏早在同年8月3日就完成房屋交易，成交價高達78萬英鎊，僅比她聲稱的原本房價低了3.7萬英鎊（約新台幣161萬元）。

英柏辯稱，自己曾向調解員透露出售房屋的消息，以為對方已經轉告水務公司，因此認為沒有必要再次說明。但法官不接受這項說法，認為房子已經賣掉，顯然與她先前宣稱「房屋無法出售」的求償理由矛盾，卻仍隱瞞事實繼續要求賠償，已構成不誠實的欺詐性陳述。

法院因此撤銷雙方的和解協議，判決英柏必須退還全部22.5萬英鎊。泰晤士水務公司未來還可進一步要求損害賠償，實際金額將由後續庭審決定。

污水 淹水 詐欺 倫敦

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