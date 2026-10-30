日本餐廳吃飯驚見33萬帳單 美實況主直播「1畫面」闖禍

到日本旅遊開直播，竟因鏡頭拍到一張QR Code，讓帳單暴增至160萬日圓（約新台幣33萬元）。美國Twitch實況主Lacy近日赴日用餐時，意外將桌上的點餐條碼拍進畫面，疑似遭觀眾利用，遠端替他點了大量餐點。店員發現異常後上前確認，Lacy才驚覺事態嚴重，當場氣得向觀眾抱怨。

據《NDTV》報導，Lacy本名Nicholas Fosco，28日在日本一家餐廳用餐，期間持續透過Twitch與觀眾互動。沒想到桌上的點餐QR Code意外入鏡，由於掃描後可連結至該桌的線上點餐系統，部分觀看直播的人疑似藉此送出大量訂單，讓原本普通的一頓飯逐漸失控。

直播進行約5小時19分鐘時，一名店員突然上前詢問Lacy是否真的點了這麼多餐點，並出示一張金額約50萬日圓的帳單。Lacy起初還沒弄清楚狀況，隨後又陸續收到另外兩張收據，才發現累計訂單金額竟達160萬日圓（約新台幣33萬元）。由於現場語言溝通不順，讓他一時難以向店家解釋，也無法立即阻止訂單繼續增加。

面對突如其來的混亂，Lacy相當不滿，認為觀眾只顧著惡作劇，卻沒想到會造成餐廳困擾。他事後聲稱，自己已向店家道歉，並表示願意負擔相關費用，同時請店員將多出的食物分送給其他用餐家庭，盡量避免浪費。不過，最終無法確認他最後實際支付多少錢。

事件片段在社群平台X流傳後，網友反應不一。有人認為實況主在公開場合直播，應更加注意畫面中可能洩漏的資訊，也有人批評惡作劇觀眾不該將餐廳捲入其中；另有網友留言「At least he paid」（至少他付錢了），但這項說法仍無法證實最終付款結果。此次事件也提醒民眾，餐廳點餐QR Code若與特定桌號綁定，一旦出現在公開畫面，就可能遭他人利用，造成店家與顧客雙方的困擾。

不過，據香港科技媒體《unwire.hk》報導，網路流傳一份據稱來自涉事餐廳的回應，指出店家確實收到第三者透過QR Code送出的訂單，但結帳前會與客人核對，並未要求Lacy支付所有未經本人確認的餐點費用；部分遭誤點的餐點已製作，最終仍造成食物浪費。Lacy也於29日公開道歉，坦承自己後來已知道不必支付全部160萬日圓，卻沒有及時更正先前說法。他表示，最後僅需負擔部分已製作的額外餐點費用，但未透露實際金額。