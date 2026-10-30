日56歲會計高層沉迷女偶像…為追星偽造支票50次 虧空1.73億日圓

追星文化令不少人甘願大灑金錢，日本卻有男子追星追到「掏空公司」。靜岡市1名56歲前會計總務部長，涉嫌在3年半間逾50次偽造社長名義的支票，從公司戶口提走約1.73億日圓（約3500萬新台幣），款項全數用於「推活」（推し活，意即追捧偶像及應援活動），包括購買與偶像的「即影即有」合照、演唱會門票，甚至用於支付房租為全國各地追隨偶像和給偶像購買名牌。當地警方已於10月13日以涉嫌業務侵佔罪（即虧空公款）再次將其拘捕。

偽造支票提款逾50次 每次兌現數百萬

綜合日本媒體報導，涉案56歲男子被捕前住東京都台東區，他在2022年4月至2025年10月期間，於靜岡市1間鈑金加工公司擔任會計總務部長。任職期間，他多次偽造公司社長名義的支票，先後逾50次到銀行櫃台兌現，每次提取約110萬至830萬日圓（約22萬至172萬新台幣），涉款約1.73億日圓（約3500萬新台幣）。該名男子早在今年9月，已因涉嫌以類似手法從銀行提走約2,200萬日圓（約450萬新台幣）被捕。警方隨後擴大調查範圍，揭發這筆更龐大的公款虧空案，遂於10月13日採取第2輪拘捕行動。

贓款全數進貢偶像 承認控罪稱記不清細節

面對警方盤問，該名男子直認款項全數用於追星，包括購買與偶像的「即影即有」合照、演唱會門票、跟隨偶像到全國各地巡演的旅費，部分款項亦用作繳交公寓租金及購買名牌貨。他辯稱「次數太多，已記不清何時、提了多少」，但承認「確實是我做的」。目前，涉事公司的總損失可能接近2億日圓（約4100萬新台幣），警方正追查款項的最終流向及是否有其他未申報的侵吞行為。

日本「推活」熱潮：逾半數人年花不足1萬日圓

「推活」為日本近年熱門用語，意指出錢出力支持自己喜愛的偶像或動漫角色。根據日本調查公司Video Research早前的調查顯示，在參與「推活」的受訪民眾中，多數人每年的花費均在1萬日圓（約2000新台幣）以下；每年願意豪擲超過50萬日圓（約10萬新台幣）的狂熱粉絲，在Z世代（約1990年代末至2010年代初出生）中僅佔3.6%，X世代（約1960年代中期至1980年代初出生）更只有1.4%。

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文章授權轉載自《香港01》