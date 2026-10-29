快訊

美股早盤／AI疑慮再起…字母領跌、費半摔2% 邁威爾重挫12%

涉賄選？萬美玲兒子佀廣洋12萬交保 疑送子母車、摸彩品列查

台指期夜盤開低走弱 46K關卡能否守穩受關注

聽新聞
0:00 / 0:00

不是AI生成！132kg日女秀「異次元Body」勇闖偶像圈 自嘲：膝蓋都看不見

聯合新聞網／ 綜合報導
日本近日一場專為胖女孩舉辦的偶像徵選活動，在網路上掀起熱烈討論，其中一名候選人更因為自信滿滿的模樣意外爆紅。圖／截自X帳號 @odebu_roma
日本近日一場專為胖女孩舉辦的偶像徵選活動，在網路上掀起熱烈討論，其中一名候選人更因為自信滿滿的模樣意外爆紅。圖／截自X帳號 @odebu_roma

誰說偶像一定要有纖細身材日本近日一場專為胖女孩舉辦的偶像徵選活動，在網路上掀起熱烈討論，其中一名候選人更因為自信滿滿的模樣意外爆紅。她大方公開自己身高僅148公分，體重卻高達132公斤，還幽默自嘲「連膝蓋都看不見了」，讓不少網友笑翻，紛紛大讚她可愛又有自信，但也有許多人擔心她的健康狀況，引發兩派討論。

近期日本舉辦了一場「我就是胖胖的偶像徵選活動（私、おデブ宣言オーディション）」，吸引14位懷抱女團夢想的女性參加，候選人總體重超過1273公斤，平均BMI更高達36.2。儘管身材不符合傳統偶像的纖瘦形象，她們仍勇敢站上舞台，展現自信與才華，讓這場特別的徵選活動在社群平台掀起熱議。而在這之中，一位暱稱「Roma」（ろま）的候選人，更因為一則分享自身體重的貼文意外爆紅。

Roma日前在X平台上大方曬出參加偶像徵選活動的照片，只見她身穿白色七分袖上衣，搭配藍色牛仔裙，雖然身材相當豐滿，依舊充滿自信站在舞台上。她在貼文中幽默表示：「雖然可能很難相信，但這真的不是AI生成的！」接著公開自己的身高僅148公分，體重卻達132公斤，更不忘自嘲一句：「連膝蓋都快看不見了。」逗趣發言隨即引發網友熱烈討論。

名為「Roma」（ろま）的候選人大方曬出參加偶像徵選活動的照片，還幽默表示：「雖然可能很難相信，但這真的不是AI生成的！」圖／截自X帳號 @odebu_roma
名為「Roma」（ろま）的候選人大方曬出參加偶像徵選活動的照片，還幽默表示：「雖然可能很難相信，但這真的不是AI生成的！」圖／截自X帳號 @odebu_roma

貼文曝光後，不少網友被Roma的自信與開朗感染，紛紛留言稱讚，「我喜歡她的自信，好可愛」、「妳也太可愛了吧」、「臉蛋超級可愛的」、「長得滿可愛的耶，而且有點像渡邊直美」、「看到妳積極參與這種正向的活動，真的讓人很有好感。感覺妳應該是個開朗又樂觀的人，如果能跟妳當朋友，一定很有趣」。

也有人忍不住揶揄，「這樣的身材竟然還能活動自如，真的很厲害耶！骨架也太強壯了吧」、「這根本就是別人聽到數字後，會忍不住再問一次『等等，請問哪個數字才是身高？』的情況吧」、「原來人的膝蓋是可以變不見的啊」，甚至有人形容她的身形神似日本知名動漫角色「哆啦A夢」。

不過除了讚美和玩笑，大多數人皆對Roma的健康感到擔憂，提醒她應多留意體重可能帶來的身體負擔，「小姐，妳再這樣下去，腰會出問題啊，腰一旦壞掉，不管坐著還是躺著都會痛，真的很難受，要多注意身體啊」、「真的很有個人特色，但就算現在還沒什麼問題，一想到未來可能面臨的身體健康狀況，還是忍不住替她感到心疼……」、「明明長得這麼可愛，卻因為這樣的身材可能對健康不好，讓人不得不希望妳能瘦下來，真是令人心情複雜啊」、「雖然考量到健康，還是瘦一點比較好，也確實讓人有些擔心，但圓滾滾的模樣真的很可愛。希望有一天，妳能跟自己的膝蓋重逢！」

偶像 體重 身材 日本

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

不是AI生成！132kg日女秀「異次元Body」勇闖偶像圈 自嘲：膝蓋都看不見

誰說偶像一定要有纖細身材？日本近日一場專為胖女孩舉辦的偶像徵選活動，在網路上掀起熱烈討論，其中一名候選人更因為自信滿滿的模樣意外爆紅。她大方公開自己身高僅148公分，體重卻高達132公斤，還幽默自嘲「連膝蓋都看不見了」…

花61萬削骨險窒息！日女腫如包子崩潰喊後悔 赴韓再動刀驚現恐怖血痕

整容削骨小心隨時面癱！日本綜藝節目《月曜から夜ふかし》的素人明星「多田小姐」（多田さん），近日在節目及個人社群平台上，分享自己今年7月遠赴南韓，接受超過300萬日圓（約新台幣61.8萬元）削骨整容手術的經過。她更在節目中首度崩潰表示，手術後一度連呼吸都困難，甚至希望「變回原來的臉」！

剛送走癌逝母親…兒返家撞見「62歲男硬上遺體」驚悚一幕 判刑出爐

英國一名婦人因癌症不幸在家中病逝，沒想到家屬還來不及走出傷痛，竟又遭遇難以接受的打擊。一名62歲男子趁死者兒子和姪子短暫離開，獨自留在屋內時，竟對婦人遺體進行性侵，結果家屬不到15分鐘就返回住處，當場撞見令人震驚的一幕…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。