剛送走癌逝母親…兒返家撞見「62歲男硬上遺體」驚悚一幕 判刑出爐

英國一名婦人因癌症不幸在家中病逝，沒想到家屬還來不及走出傷痛，竟又遭遇難以接受的打擊。一名62歲男子趁死者兒子和姪子短暫離開，獨自留在屋內時，竟對婦人遺體進行性侵，結果家屬不到15分鐘就返回住處，當場撞見令人震驚的一幕。法院審理後認定男子犯行經過預謀，最終判處16個月有期徒刑。

據了解，現年62歲的塞拉斯（Stephen Sellars）來自英格蘭北林肯郡（North Lincolnshire）希巴爾德斯托（Hibaldstow），過去曾擔任重型貨車司機，且和死者認識已久。

綜合BBC等外媒報導，死者在8周前被診斷出罹患癌症，最終在家中離世。法庭審理時提到，死者生前相當重視個人尊嚴，家屬在她生病期間，也一直努力維護她的尊嚴。

事發當時，塞拉斯被單獨留在死者家中，沒想到短短不到15分鐘，他竟對剛過世的婦人遺體伸出魔爪。當死者兒子與姪子返回住處時，當場撞見塞拉斯的犯行，塞拉斯隨即穿上衣服，迅速逃離現場。

案發後，塞拉斯曾透過手機簡訊向死者兒子解釋，聲稱自己當時「喝得爛醉」，甚至表示「我不知道自己當時是怎麼了」。檢方也透露，塞拉斯曾向警方說出「接下來會發生什麼事，不是很明顯嗎？」等話語，但他在正式接受警方訊問時，卻又否認犯行。

檢方指出，塞拉斯在犯案前還將庭院大門閂上、鎖住房門，並拉起窗簾，顯示犯行具有一定程度的預謀。檢察官更強調，這起事件發生在死者自己的家中，家屬當時就在附近，被告的行為更是嚴重濫用了他人的信任。

死者兒子在法庭宣讀的聲明中表示，這起事件對他造成「極大的影響」，形容被告的行為「令人難以想像」，並強調沒有任何理由可以為這種行為辯解。法官也指出，這起明顯經過預謀的犯行，讓死者兒子感到創傷和背叛，甚至認為自己可能永遠無法走出陰影。

值得注意的是，法官在宣判時特別提到，英國近期修正相關法律，將這類犯罪的最高刑期提高至7年。若塞拉斯的犯行晚不到一個月發生，就可能面臨更重的刑罰。

然而，依照案發當時的法律規定，這項罪名的最高刑期僅有2年。由於塞拉斯在先前的法庭聽證中已經認罪，法官最終將刑期減為16個月，並未採納辯方提出的緩刑請求。

此外，法院也對塞拉斯核發為期5年的「性傷害預防令」（Sexual Harm Prevention Order），同時針對死者兒子與姪子發布限制接近令。據悉，塞拉斯在聽到判決結果時，臉上沒有流露出任何情緒。