快訊

曼谷機場跑道塌陷！華航客機機輪卡坑洞 現場畫面曝光

西班牙高鐵追撞68死 座位避開頭尾車廂最安全？專家揭殘酷真相

「蔡康永是個聰明人」台北市長選情白熱化 胡瓜罕見表態了

聽新聞
0:00 / 0:00

剛送走癌逝母親…兒返家撞見「62歲男硬上遺體」驚悚一幕 判刑出爐

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名婦人因癌症不幸在家中病逝，沒想到家屬還來不及走出傷痛，竟又遭遇難以接受的打擊。一名62歲男子趁死者兒子和姪子短暫離開，獨自留在屋內時，竟對婦人遺體進行性侵。圖／AI生成
英國一名婦人因癌症不幸在家中病逝，沒想到家屬還來不及走出傷痛，竟又遭遇難以接受的打擊。一名62歲男子趁死者兒子和姪子短暫離開，獨自留在屋內時，竟對婦人遺體進行性侵。圖／AI生成

英國一名婦人因癌症不幸在家中病逝，沒想到家屬還來不及走出傷痛，竟又遭遇難以接受的打擊。一名62歲男子趁死者兒子和姪子短暫離開，獨自留在屋內時，竟對婦人遺體進行性侵，結果家屬不到15分鐘就返回住處，當場撞見令人震驚的一幕。法院審理後認定男子犯行經過預謀，最終判處16個月有期徒刑。

據了解，現年62歲的塞拉斯（Stephen Sellars）來自英格蘭北林肯郡（North Lincolnshire）希巴爾德斯托（Hibaldstow），過去曾擔任重型貨車司機，且和死者認識已久。

綜合BBC等外媒報導，死者在8周前被診斷出罹患癌症，最終在家中離世。法庭審理時提到，死者生前相當重視個人尊嚴，家屬在她生病期間，也一直努力維護她的尊嚴。

事發當時，塞拉斯被單獨留在死者家中，沒想到短短不到15分鐘，他竟對剛過世的婦人遺體伸出魔爪。當死者兒子與姪子返回住處時，當場撞見塞拉斯的犯行，塞拉斯隨即穿上衣服，迅速逃離現場。

案發後，塞拉斯曾透過手機簡訊向死者兒子解釋，聲稱自己當時「喝得爛醉」，甚至表示「我不知道自己當時是怎麼了」。檢方也透露，塞拉斯曾向警方說出「接下來會發生什麼事，不是很明顯嗎？」等話語，但他在正式接受警方訊問時，卻又否認犯行。

檢方指出，塞拉斯在犯案前還將庭院大門閂上、鎖住房門，並拉起窗簾，顯示犯行具有一定程度的預謀。檢察官更強調，這起事件發生在死者自己的家中，家屬當時就在附近，被告的行為更是嚴重濫用了他人的信任。

死者兒子在法庭宣讀的聲明中表示，這起事件對他造成「極大的影響」，形容被告的行為「令人難以想像」，並強調沒有任何理由可以為這種行為辯解。法官也指出，這起明顯經過預謀的犯行，讓死者兒子感到創傷和背叛，甚至認為自己可能永遠無法走出陰影。

值得注意的是，法官在宣判時特別提到，英國近期修正相關法律，將這類犯罪的最高刑期提高至7年。若塞拉斯的犯行晚不到一個月發生，就可能面臨更重的刑罰。

然而，依照案發當時的法律規定，這項罪名的最高刑期僅有2年。由於塞拉斯在先前的法庭聽證中已經認罪，法官最終將刑期減為16個月，並未採納辯方提出的緩刑請求。

此外，法院也對塞拉斯核發為期5年的「性傷害預防令」（Sexual Harm Prevention Order），同時針對死者兒子與姪子發布限制接近令。據悉，塞拉斯在聽到判決結果時，臉上沒有流露出任何情緒。

遺體 母親 癌症 性侵 英國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

剛送走癌逝母親…兒返家撞見「62歲男硬上遺體」驚悚一幕 判刑出爐

英國一名婦人因癌症不幸在家中病逝，沒想到家屬還來不及走出傷痛，竟又遭遇難以接受的打擊。一名62歲男子趁死者兒子和姪子短暫離開，獨自留在屋內時，竟對婦人遺體進行性侵，結果家屬不到15分鐘就返回住處，當場撞見令人震驚的一幕…

上半年才加碼Google買在350美元 「股神」巴菲特最後一注恐被套牢

Google母公司字母（Alphabet）28日交出令人失望財報，盤後股價大跌，這恐將導致「股神」巴菲特卸任波克夏董事長前的最後一筆巨額投資，陷入被套牢困境。

尹錫悅內亂首謀罪二審再遭求處死刑 特檢：無理由猶豫

南韓前總統尹錫悅因2024年12月3日緊急戒嚴事件，遭依內亂首謀罪起訴，在二審中再度遭檢方求處死刑。特檢團隊批評，尹錫悅...

普吉島豪雨釀洪水、土石流 當局下令高風險區緊急撤離

泰國觀光勝地普吉島連日豪雨引發洪水及土石流，著名的巴東地區昨天再度發生土石崩落，導致道路受阻。巴東市府已下令高風險地區的...

日劇VIVANT劇情挨批辱華 TBS社長：虛構作品、無意敵視特定國家

日本TBS電視台播出的諜報劇《VIVANT》（別班），劇中出現「中國秘密情報組織對日本人施以酷刑」情節，挨批「辱華、抹黑中國、渲染中國威脅論」，與該劇合作、推出聯名產品的卡通品牌三麗鷗也表示取消此次合作並致歉，日媒報導，TBS電視台社長龍寶正峰表示，無意敵視或貶低任何特定國家。

愛沙尼亞快遞機器人疑闖紅燈肇逃 公車急煞多人受傷

愛沙尼亞首都塔林日前發生公車與快遞機器人碰撞事故，一台機器人疑似闖紅燈進入行人穿越道，公車司機緊急煞車造成數名乘客受傷，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。