31歲前亞馬遜（Amazon）女工程師萬博文（Bowen Wan，音譯），疑因聽信ChatGPT提供的「逐日減藥計劃」，自行將抗癲癇藥物逐步減量至停藥後，今年2月在西雅圖的公寓內突發癲癇猝死（SUDEP）。

10月27日，死者父母正式向加州三藩市高等法院起訴OpenAI及其行政總裁奧特曼（Sam Altman），痛批ChatGPT無牌行醫、提供危險且不準確的醫療建議。OpenAI 回應稱事件令人心碎，涉案的GPT-4o已於2月下架，重申AI絕不能取代專業醫療。

《中國僑網》引述美國傳媒報導，萬博文來自中國江蘇，畢業於亞利桑那州立大學（Arizona State University）資訊工程系，曾在亞馬遜擔任軟體工程師，2021年起請長期病假。

據報導，萬博文患有嚴重癲癇，服用多年的藥物一度失效，後來改用新藥，發作次數降至每月數次。她自2023年起頻繁使用ChatGPT，詢問感情、健康保險與身心障礙給付等問題；2025年平均每周傳送逾1500則訊息。

2025年11月，萬博文得知將被亞馬遜裁員，須在2026年2月中旬前找到工作才能留在美國。她擔心求職面試時語言能力會受藥物影響，2026年1月向ChatGPT提出，想將抗癲癇藥拉莫三嗪（Lamotrigine）的每日劑量從400毫克降到300毫克，獲回覆「這不僅合理，在你目前的情況下也完全做得到」，並為她擬定更低劑量的減藥時程表。

訴狀指控，ChatGPT設計的逐日減藥表，將原本每日穩定服用的400毫克降至0毫克，並鼓勵萬博文隱瞞醫生。其主治醫生、華盛頓大學醫學中心區域癲癇中心主任普洛斯（Nicholas Poolos）曾提到，以萬博文的病史，他連減藥都不會考慮。

萬博文曾逾百次表達對減藥的擔憂，癲癇發作後曾問ChatGPT「這樣應該沒事吧？」，仍獲回覆稱「不必太過擔心你的健康」。在萬博文生前最後幾天的對話中，她曾被ChatGPT要求「明天維持0毫克。即使今天很難熬，你也必須堅持」。

因萬博文失聯兩日，其父母請朋友代為上門查看，結果發現女兒已倒臥床上。法醫判定萬博文的死因為癲癇猝死（SUDEP），她死後血液中的拉莫三嗪濃度約為一般治療濃度下限的五分之一；訴狀則稱她於2月12日死亡。

訴狀也指控，她以母語中文提問，可能使ChatGPT更不容易拒絕提供醫療建議，且OpenAI未警告其安全防護在中文中較弱。

OpenAI發言人普薩特里（Drew Pusateri）表示，涉案的GPT-4o已於2月13日從ChatGPT消費者應用程式下架；新模型更能辨識需要緊急處理的情況，並給予更明確的後續建議，公司也持續評估並與臨床醫師合作測試，並強調「ChatGPT不能取代醫療照護」。

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文章授權轉載自《香港01》