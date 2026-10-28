腹痛3年竟是「石胎」！42歲女子腹中藏鈣化嬰兒 連醫師都震驚

非洲一名42歲女子長期飽受腹痛困擾，肚子還越來越重，某天忍不住到醫院檢查，竟發現腹中有一具已經鈣化的胎兒遺骸。

據Live Science報導，這名來自索馬利蘭（Somaliland）的女子，過去三年一直覺得下腹隱隱作痛，近幾個月還出現明顯的沉重感。醫師觸診時，發現她腹部有一塊堅硬、形狀不規則的腫塊，範圍一路延伸至肚臍附近。

超音波檢查顯示，女子子宮內沒有胎兒，腹部卻有一團鈣化組織。進一步透過電腦斷層掃描及3D影像重建，醫師驚訝地發現，這團硬塊竟然有頭骨、脊椎、肋骨及四肢骨骼。

原來女子身上的現象是罕見的「石胎」（lithopedion）；這種情況通常源於腹腔異位妊娠，也就是胚胎沒有在子宮內著床，而是在腹腔中發育。當胎兒死亡後，若體積過大、無法被母體自然吸收，身體便可能逐漸在遺骸周圍沉積鈣質，將其包覆，以降低發炎及感染風險。

醫療團隊隨後透過腹部手術，成功取出鈣化胎兒。女子術後一度出現輕微發燒與噁心，但經治療後順利康復。追蹤6個月後，困擾她多年的腹痛也完全消失。

這類罕見的石胎，有時會在女性體內留存數十年，直到出現不適才被發現。醫師表示，這起病例也反映出醫療資源不足地區面臨的困境，若孕婦無法及早接受產檢，異位妊娠就可能遲遲未被察覺。