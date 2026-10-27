不滿解說內容…8旬老翁開車猛撞導覽員濺血 冷血拖行數公尺遭逮

日本靜岡縣富士宮市10月25日發生一宗企圖謀殺案，一名85歲男子在景點不滿導遊講解，駕車撞倒對方並拖行數公尺受傷，犯案火爆老翁其後被捕。

據靜岡朝日電視台10月25日報導，該名來自山梨縣的85歲老翁，當日前往「人穴富士講遺跡」參觀期間，對現場負責遺跡講解的81歲義工導覽員感到不滿，認為其解說內容與觀光協會提供的官方資料不符，義工導覽員要求老翁提供姓名及聯絡資料，以便向市政府就內容確認後作出回應，但老翁拒絕提供並駕車離開。

義工上前阻擋，老翁大怒，在停車場駕車撞倒對方再拖行數公尺，事主頭部受傷流血，送院時未有生命危險。

警方到場以企圖謀殺罪拘捕老翁，對方承認有意撞倒義工導覽員，但否認有意殺人，目前警方正調查事發時的詳細情況。

根據山梨觀光推進機構網站及富士宮市觀光協會介紹，名為「人穴」的風穴是富士山噴發時熔巖流形成的洞穴，長約83公尺，被認為是傳說中淺間大菩薩（富士山之神的名稱之一）的所在地，亦是富士山世界遺產的組成部分之一。據傳在16至17世紀，信奉富士山信仰的宗教團體「富士講」的開創者長谷川角行在這里修行並入定。

現尚存信徒於遺跡境內為長谷川角行和得道先輩等建造的供養碑、功績碑以及攀登參拜紀念碑，共約230座。訪客登上長長的石階，在院內入口的兩邊，石碑井然林立。看上去像墓石一樣的一片碑塔，逐一建在富士講的每個位置上，可領略到各講彰顯的威勢。

洞內有神社、三座石碑和四尊石佛，包括淺間神社寺院。人穴的開口朝向地下，但據說穴口逐漸收縮，越來越細窄，因此禁止入內。

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文章授權轉載自《香港01》