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店員打翻水遭老翁怒吼「下跪道歉」！隔壁婦人霸氣反擊 同行女伴反應更離奇

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名24歲銀行職員飯田萌香回憶，學生時期曾在義大利餐廳打工，遇過一名年長男性顧客屢次羞辱她，讓她嚇得雙手發抖，就在她差點下跪道歉時，隔壁桌一名婦人挺身而出，接下來發生的事更讓全場傻眼。 示意圖／AI生成
日本一名24歲銀行職員飯田萌香回憶，學生時期曾在義大利餐廳打工，遇過一名年長男性顧客屢次羞辱她，讓她嚇得雙手發抖，就在她差點下跪道歉時，隔壁桌一名婦人挺身而出，接下來發生的事更讓全場傻眼。 示意圖／AI生成

餐廳服務生不慎打翻水，竟遭奧客當眾怒罵，甚至被要求下跪道歉。日本一名24歲銀行職員飯田萌香回憶，學生時期曾在義大利餐廳打工，遇過一名年長男性顧客屢次羞辱她，讓她嚇得雙手發抖，就在她差點下跪道歉時，隔壁桌一名婦人挺身而出，接下來發生的事更讓全場傻眼。

根據日媒「日刊SPA！」報導，萌香表示，當時有一對男女前來用餐，男方看起來接近70歲，衣著體面但態度相當傲慢。她替老翁拉開椅子，對方卻露出不滿神情，嫌她沒事先準備菜單，點餐時也因聽不清楚內容而遭到怒吼。無論送餐或倒酒，萌香都不斷受到辱罵，甚至曾被對方動手推開。

最讓萌香難忘的是，老翁要求加水時，她因為害怕而手抖，不慎掉落水瓶弄濕了對方的長褲，她連忙低頭道歉，老翁卻不肯罷休，當場大吼「下跪賠罪」。就在萌香正打算照做時，附近一名年長女顧客立即出聲制止，直言只是打翻水，根本不必做到這種地步，還要求老翁閉嘴或離開餐廳。

老翁被當面斥責後，原本一直怒瞪著婦人，沒想到同行女子竟突然哈哈大笑，彷彿覺得他被訓斥的模樣十分滑稽。老翁瞬間滿臉通紅，最後氣沖沖離席，連尚未吃完的餐點也不管，同行女子則悠閒吃完整份餐點，結帳後心情愉快地離開。當時在場的人都對該名女伴的反應疑惑不解，這段離奇插曲也讓萌香至今仍印象深刻。

據東京2025年10月針對全體產業企業員工的調查顯示，住宿、餐飲服務業過去一年曾遭遇顧客騷擾的人占23.8%，接近每4人就有1人受害；另有35.1%的從業者雖未親身受害，卻曾看過或聽過類似事件，兩者合計58.9%，顯示服務業的顧客騷擾已是難以忽視的問題。

調查也發現，住宿、餐飲服務業的受害情境以面對面接待為主，共占77.5%。而在全體產業受害者中，55%曾遭遇帶有威嚇意味的言行，45%則受到辱罵、威脅或其他精神攻擊，其中要求員工下跪道歉，也屬於精神攻擊的一種。顧客付費消費，不代表可以任意羞辱服務人員，旁觀者若遇到類似情況，可視安全狀況適度聲援，必要時請店家主管或警方介入。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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