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人氣AV女優突消失！揭失蹤真相遭GPS監控1年 昔日收入竟一毛不剩

聯合新聞網／ 綜合報導
日本前人氣AV女優琥珀歌2010年出道後迅速走紅，曾參與多部熱門作品，卻在2014年事業仍處於高峰時突然宣布引退，隨後幾乎從演藝圈消失，讓粉絲與業界人士都感到錯愕。 圖／截自IG @uta0214khk
日本前人氣AV女優琥珀歌2010年出道後迅速走紅，曾參與多部熱門作品，卻在2014年事業仍處於高峰時突然宣布引退，隨後幾乎從演藝圈消失，讓粉絲與業界人士都感到錯愕。 圖／截自IG @uta0214khk

日本前人氣AV女優琥珀歌（琥珀うた）2010年出道後迅速走紅，曾參與多部熱門作品，卻在2014年事業仍處於高峰時突然宣布引退，隨後幾乎從演藝圈消失，讓粉絲與業界人士都感到錯愕。事隔12年，她近日接受專訪，首度詳細揭露當年突然「失蹤式引退」的原因，以及離開成人影視產業後鮮為人知的生活。

根據日媒「日刊SPA！」報導，琥珀歌表示，當年男友透過GPS掌握她的行蹤，並要求她隨時交代自己身在何處。然而，她參與的其中一部大型熱門作品尚未公開拍攝地點與出演者，無法提前透露工作細節，即使向男友解釋是工作保密要求，仍無法平息對方的不滿。男友不斷傳訊質問她為何出現在當地，甚至揚言要派人前往現場。由於拍攝地點聚集多名女優及男性臨時演員，她擔心外人突然闖入會引發更大問題，最後只能自行搭乘計程車離開。

琥珀歌坦言，自己當時精神狀態已無法冷靜處理，只能選擇離開現場，事後雖向經紀公司表示願意完成剩餘工作再引退，卻未獲接受，公司隨即公布她退出演藝圈的消息，她也只能透過社群平台跟進宣布。引退後，她的生活並未因此恢復平靜，反而陷入長達約1年的近乎軟禁狀態。

琥珀歌透露，男友要求她除對方工作時間外幾乎都必須待在一起，收到訊息也要立即回覆，GPS持續追蹤她的位置，甚至限制她不能離開當時居住的新宿區。手機聯絡人僅能保留家人及好友、前女優佐藤遙希等少數人，能夠外出的機會相當有限。

這段失去自由的日子，讓琥珀歌開始思考未來該如何生活。她曾嘗試進入美術大學學習設計，希望為自己找到新的方向，卻因不適應課程與校園生活而退學。好不容易在引退約1年後說服男友分手、重新獲得自由，她才發現另一個現實問題：過去當AV女優賺取的收入竟然一毛錢也沒有留下。

為了維持生計，琥珀歌後來使用原本的藝名，在六本木一家專門接待成人影視女優的酒店工作，並加入新經紀公司。她也曾嘗試打工，但第一天就被同事認出身分，讓她意識到，即使離開原本的產業，過去的經歷仍可能影響一般求職。

琥珀歌坦言，自己既缺乏一般職場所要求的學歷與經歷，也很難向雇主解釋過往工作，加上至今搭乘電車時，偶爾仍會收到陌生人透過社群平台傳訊，聲稱曾在某條路線或地點看見她，讓她深刻感受到成為知名女優必須承受的代價。至於是否重返AV產業，她曾考慮限定出演幾部作品，但過去已拍攝不少尺度較大的內容，她認為難以再創造足夠新鮮的話題，因此沒有正式復出。

近幾年，琥珀歌逐漸找到不同於過往的工作模式。她除了持續在幕前曝光外，也協助朋友經營公司，參與百貨公司香氛擴香產品的快閃活動與商品企劃，其中由她製作的擴香產品更已售罄。她表示，自己很高興能透過不同領域重新累積工作經驗，未來也希望尋找更多能發揮創意的機會，繼續探索新的工作與生活方向。

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GPS 女優 失蹤 監控 影視產業 演藝圈 日本

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