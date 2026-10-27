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髒尿布、油鍋全扔隔壁院子 鄰居忍7寶惡媽7年：聽到她聲音就恐慌
英國一名42歲「7寶媽」竟將鄰居家當成垃圾場，長達7年不斷把髒尿布、用過的衛生棉及廚餘丟進隔壁院子，甚至拿裝滿油的鍋子往鄰居家丟。
根據《每日郵報》報導，42歲女子阿斯蘭（Sufina Aslam）住在英國伯明罕，她多次將整袋垃圾倒進隔壁院子，裡面除了髒尿布、衛生棉，還有洋芋片包裝袋等廢棄物。
不只如此，阿斯蘭甚至把裝有油的鍋子往鄰居家丟，事後還站在圍籬旁露出得意笑容。除了亂丟垃圾，她也經常敲打牆壁、大聲辱罵鄰居，不分白天黑夜製造噪音。
受害鄰居向法院表示，為了清理垃圾及修復住家，已花費4000英鎊（約新台幣17.3萬元）。其中一名50歲受害者更透露，長期騷擾讓她夜夜失眠、健康惡化，連孩子的學業都受到影響，「這對我們全家來說，是永無止境的精神折磨，只要聽到她的聲音，我就會感到恐慌。」
另一名鄰居也無奈表示，這樣的情況已持續6、7年，白天、深夜都可能發生，讓全家早已受夠。
阿斯蘭最終承認兩項騷擾罪及一項違反限制令罪。不過，法官史密斯（Michelle Smith）認為，以密集監督取代監禁較為適當，因此判處她接受為期12個月的密集監督，並須支付鄰居70英鎊（約新台幣3030元）。法官也警告，若她再犯，仍可能面臨牢獄之災。
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