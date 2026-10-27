15歲少女打工摔掉一盤甜點…慘遭主廚、經理圍繞辱罵開除 告上法院飯店慘了

英國一名15歲少女在飯店打工時，不小心摔掉一盤蘋果酥，竟遭主廚與總經理當眾飆罵，讓她崩潰大哭、憤而離職。少女隨後控告飯店歧視，法院認定她因年齡、性別、種族及身心障礙遭到不公平對待，判決飯店須賠償1萬3048英鎊（約新台幣56.5萬元）。

根據《每日郵報》報導，少女查爾斯（Daniesha Charles）2024年5月至6月在蘇格蘭高地的瑟索皇家飯店（Royal Thurso Hotel）打工，當時年僅15歲，時薪7英鎊（約新台幣303元）。她不僅是飯店最年輕的員工，也是唯一的黑人女性，且患有嚴重讀寫障礙。

然而，查爾斯工作期間經常遭到主廚辱罵。主廚甚至以「那個東西」、「它」稱呼她，還曾因她將燕麥粥的英文單字拼錯，當著其他同事的面大聲飆罵，讓她感到羞辱。

她也發現，主廚與總經理會對女性、年輕及非白人員工大吼大叫，卻不會如此對待年紀較大的英國白人男性員工。

2024年6月26日，查爾斯端著一盤蘋果酥準備送給客人，卻因廚房的雙向門撞上餐盤，導致甜點摔落。她回到廚房向主廚解釋，想請對方重新準備一份，沒想到主廚立刻怒吼「果然是妳會做的事」，隨後與總經理伍德科克（Andy Woodcock）一起對著她飆罵。

查爾斯當場崩潰大哭，要求兩人停止辱罵，卻仍被挨罵「滾出去」。她隨即打電話向母親求助，離開飯店後再也沒有回去上班。母親得知後向飯店投訴，沒想到總經理竟回信表示，如果早知道查爾斯有焦慮及憂鬱問題，就不會安排她在這樣的環境工作，並以此為由終止僱用關係。

案件進入勞資法庭後，法官認定，主廚與總經理的言行已侵害查爾斯的人格尊嚴，營造充滿敵意、羞辱及恐嚇的工作環境。由於兩人對特定族群員工的態度明顯不同，構成涉及年齡、性別、種族及身心障礙的歧視，最終判決飯店須支付1萬3048英鎊的賠償金。