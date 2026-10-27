為省油錢帶40公升汽油跨國度蜜月！新婚夫妻曼谷違停驚動拆彈小組 慘遭罰款

馬來西亞一對新婚夫妻開車前往泰國度蜜月，為了節省油錢，竟在汽車後車廂放了7桶、共約40公升的汽油，沒想到卻在曼谷引發維安警報。事發當時，曼谷正舉辦國際貨幣基金組織（IMF）及世界銀行年會，維安措施相當嚴格，這對夫妻卻將車輛違規停放在曼谷市中心的人行道上，驚動拆彈小組到場戒備並進行搜索，意外發現後車廂的大量汽油。最後證實只是一場誤會，但夫妻倆仍因違規停車，遭罰款2000泰銖（約新台幣1940元）。

曼谷人行道出現可疑車輛 拆彈小組到場檢查

根據泰國新聞網站《The Thai Examiner》報導，事件發生於10月13日，曼谷市政府巡查人員在素坤逸17巷（Sukhumvit Soi 17）附近，發現一輛懸掛馬來西亞車牌的自小客車，違規停放在人行道上。

由於當時曼谷正在舉辦IMF及世界銀行年會，當地維安層級提高，巡查人員懷疑車內可能藏有危險物品，因此立即通報警方。

拆彈小組獲報後迅速趕抵現場，封鎖周邊區域並展開搜索，隨後在車輛後車廂發現7個汽油桶，裡面共裝有約40公升的汽油。

警方隨即展開進一步調查，確認車內沒有爆裂物或違禁品，也排除車主與極端主義或暴力組織有關，證實整起事件只是一場誤會。

擔心找不到加油站又嫌泰國油價貴 夫妻自備40公升汽油

據了解，這對新婚夫妻於10月11日入境泰國度蜜月，原定10月17日離境，期間入住曼谷素坤逸區的一間飯店。

負責開車的丈夫向警方解釋，由於不熟悉泰國的道路，加上預計行駛的路程相當遙遠，擔心途中找不到加油站，因此事先購買汽油放在車上備用。

曼谷都會警察局局長布恩瑟姆（Siam Boonsom）透露，由於馬來西亞的汽油價格比泰國便宜，夫妻倆為了節省旅費，才會選擇從馬來西亞自行攜帶汽油入境泰國。

聽信計程車司機指示違規停車 最終遭罰2000泰銖

這對夫妻表示，事發當時，他們正準備前往附近的購物中心，因為聽從當地一名計程車司機的指示，才會將車輛停放在該處，並不知道曼谷當時正在舉辦大型國際會議。

警方調查後，並未以涉及公共安全或恐怖主義相關罪名起訴夫妻倆，兩人攜帶的汽油量也沒有超過泰國法律規定的個人攜帶上限。

不過，由於夫妻倆將汽車違規停放在人行道上，最終仍遭罰款2000泰銖（約新台幣1940元）。當地倫披尼警察局也已登記兩人的相關資料。

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文章授權轉載自《香港01》