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日本男師下海拍成人片！付費網站播3年 損害教職信譽遭停職

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名在縣立學校任教的40多歲男性教師，因拍攝成人影片被人檢舉，遭停職一個月處分。 示意圖／AI生成
日本一名在縣立學校任教的40多歲男性教師，因拍攝成人影片被人檢舉，遭停職一個月處分。 示意圖／AI生成

根據日媒「佐賀新聞」報導，佐賀縣教育委員會22日公布一起重大風紀處分，一名在縣立學校任教的40多歲男性教師，因明知會公開播出，仍答應拍攝露骨的成人私密影片，且影片在會員制付費網站上公開播放長達約3年。教育委員會認定其嚴重損害教職信譽，依規定祭出停職1個月的懲戒處分，相關主管亦出面公開致歉。

據調查指出，該名男老師是透過社群平台結識網友，並在對方力邀下答應接拍。雙方於2023年8月相約至佐賀縣外的住宿設施完成拍攝，隨後該名網友便自同年10月起，將影片上架至自己經營的會員制付費網站販售，一路公開播放至今年9月2日才下架。整起離譜事件直到今年8月，男老師任職的學校接獲外界檢舉通報，全案才東窗事發。

面對教委會調查，該名男師坦承不諱並深表悔悟，慚愧表示：「身處教師這項崇高的職務，自己卻做出嚴重缺乏道德觀的行為。」他也聲明自己僅拍攝過這一次，且全程未收取任何報酬。

針對這起校園醜聞，佐賀縣教委會同步對男老師3年前任職學校的校長提出口頭訓誡。教育長甲斐直美則強調事態極為嚴重，已向縣內所有公立學校校長及各市町教育長下達公文，要求全面整飭公務紀律，全力防止類似脫序事件再度上演。

教師 日本 男性 影片

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