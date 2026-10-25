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網紅搭機拒換位…鄰座人妻爆哭3小時 丈夫卻在前排戴耳機熟睡

香港01／ 撰文／安琪拉
55歲美國旅遊網紅哈維（Tomiko Harvey）早前乘搭一班從土耳其伊斯坦堡（Istanbul）飛往美國華盛頓（Washington）的10小時航班，期間拒絕讓出走道位予鄰座女乘客的丈夫，該名女乘客竟因此情緒崩潰，在機上痛哭近3小時。圖／ingimage
55歲美國旅遊網紅哈維（Tomiko Harvey）早前乘搭一班從土耳其伊斯坦堡（Istanbul）飛往美國華盛頓（Washington）的10小時航班，期間拒絕讓出走道位予鄰座女乘客的丈夫，該名女乘客竟因此情緒崩潰，在機上痛哭近3小時。圖／ingimage

55歲美國旅遊網紅哈維（Tomiko Harvey）早前乘搭一班從土耳其伊斯坦堡（Istanbul）飛往美國華盛頓（Washington）的10小時航班，期間拒絕讓出走道位予鄰座女乘客的丈夫，該名女乘客竟因此情緒崩潰，在機上痛哭近3小時，而其丈夫卻在前方座位戴著耳機全程熟睡。事件在網上曝光後引發熱烈討論，再次掀起大眾對「航班換座禮儀」與道德綁架的爭議。

奔喪返美身心俱疲 突遭鄰座要求換位

居於美國維吉尼亞州（Virginia）的哈維，是1名曾走訪逾65個國家的旅遊創作者，日前她透過社交平台Instagram分享這宗飛行奇聞。哈維早前因父親離世前往哈薩克處理後事，回程時特意付費選定走道位，希望在10小時的長途機上能安靜悼念亡父，同時方便起身活動。豈料航程中途，坐在旁邊中間位的女乘客突然提出要求，希望哈維讓出走道位，讓坐在前兩排中間位的丈夫過來同坐，而哈維則需換到其丈夫原本的中間位，哈維隨即禮貌地拒絕。

被拒後痛哭3小時 稱「沒有人死，只是想念老公」

遭到拒絕後，該名女乘客當場落淚，斷斷續續哭了約3小時，這令原本想靜靜整理思緒的哈維感到無所適從，哈維表示「誰會為這種事哭足3小時？」，於是忍不住詢問對方家中是否有人過世，女方回答表示沒有人離世，只是太想念丈夫，不知道還能靠在誰的肩膀上。哈維隨後發現，女方口中朝思暮想的丈夫，其實一直戴著耳機在前兩排睡得香甜，對妻子的崩潰渾然不覺。

哈維坦言，期間曾不止一次心軟想讓位，但最終仍不願在10小時航程中被夾在兩個陌生人之間。女方最後哭至睡著，晚餐時醒來情緒已大為好轉。航班降落後，哈維丟下一句諷刺：厲害，沒有丈夫陪也撐過了10個小時。

網友一面倒挺網紅：想連座應提早付費劃位

事件曝光後，網友普遍支持哈維的決定。有網友留言指：「她哭了3小時，你都沒有請空服員把她調走，你比我好脾氣多了！」、「10小時都離不開丈夫，又不肯付錢選位，這些聽起來都不像你的問題。」

更有網友推測，該座位可能是丈夫刻意分開預訂，好讓自己能「喘口氣」。不過，亦有少數意見認為哈維下機前的諷刺說話缺乏同理心。哈維則堅持，旅客若想連座必須提早付費劃位，而非將希望寄託在陌生人的無條件退讓上。

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文章授權轉載自《香港01》

丈夫 耳機 網紅 飛機 伊斯坦堡

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