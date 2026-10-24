雪梨飛蛾大軍湧入民居 後車箱縫隙藏滿…專家籲勿殺揭原因

窗邊、屋簷以至後車箱縫隙，都成了飛蛾藏身之處。澳洲雪梨及新南威爾士州多地近月出現大批博貢蛾（Bogong moth），令不少居民措手不及。保育專家及市議會呼籲民眾切勿恐慌，博貢蛾是瀕危物種，也是山地侏儒負鼠等野生動物的重要食物來源，這批飛蛾正進行季節遷徙。當地市議會呼籲居民不要噴灑殺蟲劑或其他方式殺死牠們，可以採用溫和方式引導牠們致室外。

飛蛾湧入社區後車箱藏滿 專家解構「入侵」原因

據澳洲廣播公司（ABC）9月28日報導，新州貝特曼斯灣（Batemans Bay）居民Reina Hill表示，家中突然湧入大量飛蛾，出門時更有大批飛蛾迎面飛來，露台底部及屋簷邊緣均堆滿飛蛾。彭里斯（Penrith）及 Malua Bay 等地亦有居民拍攝到後車箱縫隙中藏著密密麻麻的飛蛾。雪梨大學生物學家Dieter Hochuli解釋，這批飛蛾為博貢蛾（Bogong moth）。博貢蛾日間會尋找縫隙躲藏，避開鳥類等捕食者。居民眼中的「入侵」，其實是牠們日間尋找棲身處的自然現象。

長途飛往高山避暑 強風與城市燈光干擾導航

據《實驗生物學期刊》（Journal of Experimental Biology）指出，博貢蛾每年春季會大規模遷往澳洲東南部高山地區，在較涼爽的洞穴內度夏，牠們的旅程可長達約1,000公里，並利用地球磁場及夜空線索導航，翌年再返回繁殖地。

雪梨大學昆蟲學講師Caitlyn Forster表示，今年沿海城市常見蛾群，主要是因為城市燈光會影響牠們導航，再加上近期強風亦可能將飛蛾吹離遷徙路線，令更多飛蛾出現在沿岸地區；具體情況仍有待研究。她補充表示，飛蛾可能需要數天甚至數星期時間才能完全離開城市，還要繼續觀察。

曾因乾旱數量暴跌99.5% 大量現身帶來保育新希望

飛蛾成群出現，未必代表生態出了問題。SBS報導指出，博貢蛾曾受乾旱重創，2021年被國際自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危物種。專家認為，今年多地出現大量飛蛾，可能是族群恢復的正面訊號。維多利亞動物園機構（Zoos Victoria）高級保育生物學家Marissa Parrott表示，今年是博貢蛾近10年來表現最好的1年，希望這個復甦勢頭能持續。但局部地區出現大量飛蛾，不等於已能確定整個物種擺脫威脅。

當局教1招溫和清走飛蛾 呼籲熄燈減少干擾

雪梨北部海灘市議會10月1日發文指出，博貢蛾一般無害，除了是瀕危物種，也是高山動物的重要食物來源，包括冬眠後覓食的山地侏儒負鼠。市議會建議呼籲居民切勿使用殺蟲劑或隨意打死飛蛾，若有飛蛾飛入屋內，可用倒扣的杯子罩住，再把薄紙板或紙張滑入底部，輕輕帶到室外放走，亦可關掉室內燈，暫留1盞室外燈引導牠們離開。平日則應關掉不必要的燈光，尤其是戶外照明，減少干擾遷徙。

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文章授權轉載自《香港01》