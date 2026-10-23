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美華人豪宅遭陌生人撬鎖霸佔！14個月轉手8次 疑五五折賤價出售

香港01／ 朱麗亞
美國舊金山頂級豪宅區海崖區（Sea Cliff）1幢估值約440萬美元（約1億4000萬新台幣）的豪宅，在長年無人看管下，驚爆匪夷所思的房產詐騙案。示意圖／ingimage
美國舊金山頂級豪宅區海崖區（Sea Cliff）1幢估值約440萬美元（約1億4000萬新台幣）的豪宅，在長年無人看管下，驚爆匪夷所思的房產詐騙案。示意圖／ingimage

美國舊金山頂級豪宅區海崖區（Sea Cliff）1幢估值約440萬美元（約1億4000萬新台幣）的豪宅，在長年無人看管下，驚爆匪夷所思的房產詐騙案！由於華人業主長期身在大陸，豪宅竟遭陌生人撬鎖霸佔，更偽造公證簽名在14個月內私自轉手8次，有房地產網站更顯示以240.8萬美元（約7800萬新台幣）賣出，即較估值低約45%。舊金山檢察長邱信福（David Chiu）已正式提出民事訴訟，要求法庭廢除相關虛假契據，並禁止涉案人士處置物業。

撬鎖重接水電 累積欠稅逾32萬美元

涉案豪宅位於舊金山32nd Avenue 250號，可遠眺金門大橋壯麗景致。查冊紀錄顯示，該物業由華人業主Wei Wang（音譯「王惠」）與Xiangdong Guo（音譯「郭向東」）於2013年以240萬美元（約7800萬新台幣）購入，2015年改由Wei Wang單獨持有。鄰居透露，Wei Wang過往僅偶爾返美居住，或在往返中美之間稍作停留居住，最後一次出現已是2019年，該單位自2019年12月繳交最後1期地稅後便未再付款，累積欠稅已逾34.2萬美元（約1100萬新台幣）。至2025年5月，鄰居發現原本無人居住多時的豪宅前門鎖頭被破壞，於是報警。其後多名陌生人及車輛頻繁進出單位，屋內的水電及網絡設施亦被重新接通，似再次有人入住。

偽造公證簽名轉手8次 不設看房要求全現金

2025年7月，舊金山物業登記部門收到1份「放棄權利契據」（Quitclaim Deed），顯示 Wei Wang 將業權轉讓予布蘭登·阿迪（Brandon Aadee），但文件上的公證人簽名事後證實是偽冒，而阿迪與另1名涉案女子戴安娜·彭（Diana Peng）在約14個月內，將業權於2人名下互相轉手達8次，其間甚至多次虛構「離婚財產分割」（Dissolution of marriage）以騙取產權轉讓稅豁免，但官方紀錄查明2人從未合法結婚。當地媒體聯繫文件中列出的7名公證人，其中4人明確指出印章遭冒用或文件被篡改，而法庭紀錄顯示，阿迪與彭2人均有身分盜竊等犯罪紀錄。

據悉，阿迪曾聯繫地產經紀，要求在不公開掛牌及不設現場看房的情況下，以290萬美元（約9400萬新台幣）（較估值低約150萬美元）急售物業，並嚴格要求買家全現金成交。有受訪投資者因交易條款異常及法律風險過高而放棄。

《香港01》翻查出售美國房地產網站compass.com，尋獲涉事豪宅的放盤資料，顯示面積是2,959平方呎，內裏裝修時尚感十足，採光很好，整體感覺光亮，該網站顯示涉事豪宅於2013年曾以240.8萬美元（約7800萬新台幣）售出，網站目前記錄其歷史狀態為已售出，該價格較估值低約45%。

業主身處大陸難作證 市府提訴訟求撤銷轉讓

負責單位的房產經紀於2025年8月成功聯絡身處大陸的Wei Wang，她澄清從未授權任何業權轉讓，指文件全屬偽造，但因簽證問題暫無法赴美。地方檢察官辦公室指出，由於主要受害人未能親自出庭作證，刑事房產詐騙調查遭遇法律程序障礙，警方暫未發出刑事檢控；加上物業登記部門僅作形式審核，無權判定簽名真偽。

為阻止欺詐行為，舊金山檢察長辦公室正式發起民事訴訟。檢察長邱信福表示，市府將透過司法程序宣佈所有涉案虛假樓契無效，恢復合法業權紀錄。另一方面，該物業因欠繳地稅已滿5年，已觸發房產稅拍賣程序，起拍底價為50萬美元（約1600萬新台幣），舊金山市參事會已於2026年10月通過拍賣決議，授權稅務局展開拍賣程序，預計拍賣將提早啟動。若原業主在拍賣前補交欠稅，程序將依法終止，案件目前正等待法院進一步審理。

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文章授權轉載自《香港01》

舊金山 豪宅 詐騙

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