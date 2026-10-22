創全球首例！美國女子完成加州海岸線長泳挑戰 1448公里旅程歷時111天

美國33歲女子布里德（Catherine Breed）從加州與奧勒岡州交界處一路向南游至美國與墨西哥邊界，歷時111天完成全長約1448公里的加州沿岸長泳，創下全球首例。

路透社報導，根據「泳渡加州」（Swim California）探險計畫主辦單位，來自舊金山灣區的布里德每天以自由式持續游泳，最長達5小時，途中還必須面對洋流、暴風雨、鯊魚及污水等挑戰。

挑戰過程中，一艘機動小艇及支援團隊的52英尺帆船「催化劑號」（Catalyst）全程在她身旁護航。船上人員負責觀察她的狀況、記錄她的位置，並拍攝進度。

布里德游泳時與海岸保持4.8至8公里距離，每天平均游泳約16.6公里。探險計畫發言人萊因哈特（William Rinehart）21日告訴路透社，過程中她有18天因休息或天候不佳而沒有下水。

布里德7月1日從加州與奧勒岡州交界處外海出發，並於本月19日抵達美國與墨西哥的海上邊界，完成這趟旅程。

萊因哈特表示，支援團隊曾多次在發現鯊魚出沒時，迅速將布里德帶離海中。她面臨的最大體能挑戰之一，則是加州北部海域強勁的北向洋流。當時東太平洋正受到超級聖嬰現象影響，使洋流更為強勁，與她向南游泳的方向正好相反。

萊因哈特說，布里德一度難以抵抗強勁洋流，只好先往北折返一段，再繼續向南游，以克服部分路段幾乎無法前進的困境。

為維持體力，布里德每天攝取超過6000大卡熱量。接近旅程尾聲時，她還服用抗生素，以降低受到美墨交界海域未經處理污水污染的風險。

萊因哈特表示，儘管面臨種種挑戰，布里德全程仍維持健康，沒有遭水母螫傷或受到其他傷害。

布里德表示，她從小就熱愛海洋，這次挑戰加州沿岸長泳，是希望喚起大眾對脆弱海洋生態系統及海洋保育議題的關注。

她過去已締造多項長距離游泳紀錄，其中包括9項公開水域游泳紀錄；她也曾創下塔霍湖（LakeTahoe）縱向長泳的最快紀錄。 布里德（Catherine Breed）抵達加州科羅納多的海灘，歷時111天完成全長約1448公里的加州沿岸長泳。 美聯社