被亡者帶走？親友靈堂道別陳屍棺木旁 法醫揭奪命元凶：重度缺氧

日媒「All About」報導，日本近年傳出多起離奇的靈堂意外。一日本男性在守靈夜過後，竟被其他親屬發現以頭部深探進棺木的姿勢陳屍於棺邊，彷彿「被死者帶走」般詭異。解剖相驗時，死者往往無外傷或致命宿疾，常被初判為急性心臟衰竭。

深入追查後才發現，許多死者是在守靈結束後，獨自一邊飲酒、一邊湊近棺木向故人傾訴告別，隔天清晨便失去呼吸心跳。而這看似離奇的奪命元兇，竟是替遺體防腐的「乾冰」。經手超過5千具遺體的法醫高木徹也揭密，致命真相其實是「高濃度二氧化碳中毒」。

日本殯葬業者為防遺體腐敗，常在棺木內塞入多達10至20公斤的乾冰。乾冰昇華後會釋出大量比空氣重約1.5倍的二氧化碳。日本國民生活中心實測，棺木蓋上短短20分鐘，內部二氧化碳濃度便飆破30%，4小時後更逼近90%。令人驚訝的是，即便事後掀開棺蓋，沉在底部的氣體經過50分鐘仍高達30%以上，遠超過致死門檻的20%。

高木法醫指出，二氧化碳無色無味，根本難以察覺。一般大氣中二氧化碳僅約0.04%，濃度達3%就會呼吸困難，超過20%在極短時間即可斃命。家屬若在悲傷或微醺中深探棺木訴說心事，甚至因疲憊在棺邊打瞌睡，只要吸入一兩口便會在幾秒內陷入重度缺氧昏厥。他呼籲，瞻仰遺容時切勿將頭探入棺內，靈堂必須維持良好通風，且守靈時勿讓親友獨處，別讓最後的溫柔告別淪為悲劇現場。