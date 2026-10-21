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只花9.8秒！紐西蘭學生打造最速解魔術方塊機器人 拚世界紀錄剩1關

聯合新聞網／ 綜合報導
紐西蘭打造的機器人在9.8秒內解出四階魔術方塊。示意圖／ingimage
紐西蘭打造的機器人在9.8秒內解出四階魔術方塊。示意圖／ingimage

紐西蘭坎特伯雷大學（University of Canterbury）4名機電工程系學生打造出一台解魔術方塊機器人，只花9.806秒就解開四階魔術方塊，不僅超越人類最快紀錄，還刷新了先前的機器人世界紀錄！目前這項成績仍有待金氏世界紀錄官方認證。

UPI報導，這支團隊由四年級學生埃弗里特（Caleb Everitt）、華森（Hayden Watson）、卡麥隆（Maz Cameron）及托雷斯（Johann Torres）組成。他們在社群媒體上看到一段影片，內容是一台機器人花45秒解開四階魔術方塊，於是決定挑戰紀錄。

團隊發現，當時的機器人最快紀錄是45秒，而人類解開四階魔術方塊的最快紀錄約為15秒。他們認為，既然機器人的表現有機會超越人類，就想親自打造一台更快的機器。

為了縮短時間，學生們改用更強力的馬達，並重新設計機器人的結構。這款機器人不必反覆轉動整顆魔術方塊，就能辨識並操作各個面，大幅提升了解題效率。機器人配備4台攝影機，能辨識魔術方塊各面的顏色，再將資訊傳送給開源演算法，由程式計算出還原方塊所需的步驟。

團隊成員表示，四階魔術方塊比一般的三階魔術方塊更複雜，而他們還得在有限預算下完成設計，讓這項挑戰格外有趣。如今，這台機器人已完成9.806秒的正式挑戰成績，團隊目前正等待金氏世界紀錄官方回覆，若經認證，就將拿下最快解題的寶座。

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