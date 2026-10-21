色色能治病？鼻塞別急著噴藥 研究揭「性高潮」也能暢通鼻腔

德國一項小型研究發現，性高潮竟然有助於緩解鼻塞，效果甚至能與鼻塞噴劑一較高下！不過，這種天然的「通鼻妙方」效果有限，最多只能維持約1小時，3小時後鼻塞便會捲土重來。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這項研究已刊登於《耳鼻喉科期刊》（Ear, Nose & Throat Journal）。研究團隊找來18對平時有鼻塞困擾的伴侶，分別測量他們做愛前、做愛後，以及另一天使用鼻塞噴劑後的鼻腔通氣狀況。

結果顯示，性高潮後，受試者的鼻腔氣流量有所增加，短時間內的改善程度與鼻塞噴劑相近。不過，噴劑的效果更持久，因為它能藉由收縮鼻腔內腫脹的血管來減輕鼻塞。

研究人員尚未確定性行為為何能改善鼻塞，推測可能與性興奮、身體活動及性高潮共同作用有關。其他研究也指出，性興奮時，交感神經系統會被活化，腎上腺素增加、血管收縮，可能減少鼻腔內的血流，進而改善鼻塞。

然而，這項研究規模很小，部分通氣數據也不完整，因此仍需要更多研究驗證。研究人員建議，未來可進一步比較沒有達到性高潮的性行為，以及自慰是否也有類似效果。

研究團隊認為，自慰達到性高潮或許能成為緩解鼻塞的另一種方式。不過，鼻塞噴劑也不能過度使用，部分噴劑連續使用超過3天，反而可能讓鼻塞更加嚴重。