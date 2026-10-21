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不婚不生快樂一生？研究追蹤單身者11年 生活滿意度曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
單身受訪者中有九成對生活的滿意度為中等以上。示意圖／ingimage
單身受訪者中有九成對生活的滿意度為中等以上。示意圖／ingimage

德國一項追蹤近3,000名單身者、長達11年的研究發現，約九成受訪者在研究期間的整體生活滿意度維持在中等程度以上，即使沒有穩定伴侶，仍能過得充實自在，打破「有伴才幸福」的刻板印象。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這項研究刊登在《人格與社會心理學公報》（Personality and Social Psychology Bulletin）期刊。該研究由多倫多大學博士候選人伊蓮．韓（Elaine Hoan）主導，分析2009年至2021年間德國家庭研究的資料，追蹤2,930名從未結婚、持續單身的成年人。

研究團隊將受訪者分成三組，分別是研究開始時約18歲、26歲及36歲的單身者，並定期調查他們的生活滿意度、對單身狀態的滿意程度、性生活滿意度，以及是否渴望尋找伴侶。

結果發現，三個年齡組別中，約九成受訪者的整體生活滿意度都高於量表中點，而且多年來維持相對穩定。不過，對單身生活本身是否滿意，個體差異就大得多：18歲左右的年輕組約67%對自己的感情狀態感到滿意，年齡較大的兩組比例則更低。

性生活滿意度也因人而異。有趣的是，教育程度較高的受訪者，往往更容易落在性生活滿意度較低的群體。研究人員推測，投入學業的時間可能排擠了發展親密關係的機會，但這只是專家的推論。

此外，整體生活、單身狀態及性生活都較滿意的人，通常也呈現較健康的人格特徵，例如神經質程度較低、外向程度較高等。

研究主要作者韓指出，過去有些研究將單身者視為一個整體，認為生活滿意度會隨著時間逐漸下降；但這次分析不同的人生軌跡後，發現許多單身者的幸福感其實相當穩定。值得注意的是，研究中的多數人仍有中度至高度的交往意願。換句話說，渴望愛情與享受當下生活並不衝突，沒有伴侶，也不代表人生就不幸福。

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